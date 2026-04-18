‘살목지’ 10일 연속 1위…100만 돌파하며 흥행 독주

살목지 스틸컷. 쇼박스 제공

공포 영화 살목지가 10일 연속 박스오피스 1위를 지키며 흥행세를 이어가고 있다.

18일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘살목지’는 전날 9만8979명의 관객을 동원해 정상 자리를 유지했다. 누적 관객 수는 108만8707명으로 집계됐다.

작품은 괴이한 소문이 끊이지 않는 저수지 살목지를 찾은 로드뷰 촬영팀에게 벌어지는 이야기를 담은 공포물이다. 김혜윤이 주인공 수인 역을 맡았으며, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등이 출연했다.

작품은 지난 8일 개봉과 동시에 1위에 오른 이후 입소문을 타며 흥행을 이어가는 중이다.

2위는 ‘프로젝트 헤일메리’로, 라이언 고슬링 주연의 이 작품은 같은 날 3만2892명을 모아 누적 216만277명을 기록했다. 3위는 장항준 감독의 ‘왕과 사는 남자’로, 하루 2만3921명이 관람하며 누적 1650만8511명을 나타냈다.

예매율에서도 살목지의 강세가 이어지고 있다. 이날 오전 9시 기준 예매율 23.4%로 1위를 기록했으며, 약 8만2708명의 관객이 관람을 기다리고 있다. 프로젝트 헤일메리는 16.8%로 2위, 정우의 감독 데뷔작 ‘짱구’는 7.3%로 3위에 올랐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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