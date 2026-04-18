펑키스튜디오 “판타지 보이즈 가처분 인용 유감…즉각 항소”

판타지 보이즈. 포켓돌스튜디오 제공

펑키스튜디오와 포켓돌스튜디오가 그룹 판타지 보이즈 멤버들과의 전속계약 효력정지 가처분 인용 결정에 반발하며 즉각 항소 방침을 밝혔다.

18일 두 회사는 이번 법원 판단에 대해 “연예 매니지먼트 현장의 실무와 계약 이행 과정이 충분히 고려되지 않았다”며 “일부 절차적 요건에만 초점이 맞춰진 판단”이라고 유감을 표했다.

법원은 소속사가 2025년 1·2분기 정산서를 제공한 사실은 인정했지만, 수입 내역의 구체성과 증빙 자료 부족을 문제 삼았다.

이에 대해 회사 측은 “계약에 따라 정산 자료를 공유하고 이의 제기 절차도 보장해왔다”며 “이는 보완 가능한 관리 영역일 뿐, 계약을 무효화할 수준의 중대한 위반은 아니다”라고 반박했다.

또한 아티스트 육성을 위해 상당한 투자를 이어왔으며, 정산 과정에서 부당한 이익 취득이나 고의적 은폐는 없었다고 강조했다. 이어 “단순한 서류 미비를 신뢰 관계 파탄으로 보는 것은 그간의 투자와 노력을 부정하는 판단”이라고 덧붙였다.

펑키스튜디오 측 법률대리인 노종언 변호사는 “이번 결정이 그대로 굳어질 경우, 경미한 행정상 문제를 이유로 계약을 무력화하려는 사례가 늘어날 수 있다”고 우려했다. 이어 “본안 소송에서 보다 구체적인 비용 집행 내역과 정산 근거를 제시해 성실한 계약 이행을 입증할 것”이라고 밝혔다.

마지막으로 회사 측은 “법적 분쟁과 별개로 아티스트 활동 지원에 책임을 다할 것”이라며 “재판 과정에서 사실관계가 명확히 바로잡히길 기대한다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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