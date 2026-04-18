이정후, 타격 페이스 끌어올린다… 4경기 연속 안타

샌프란시스코 자이언츠 이정후. 사진=AP/뉴시스

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 4경기 연속 안타 행진을 벌이며 타격 페이스를 끌어올리고 있다.

이정후는 18일 미국 워싱턴의 내셔널스파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 원정 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1득점 1볼넷을 기록했다. 4경기 연속 안타에 성공한 이정후는 시즌 타율을 0.246(69타수 17안타)을 유지했다. 이정후는 전날이던 지난 17일 신시내티 레즈전에서 시즌 2번째 한 경기 3안타를 때렸다. 최근 4경기에서 멀티히트를 2차례 기록했다.

첫 타석부터 깔끔했다. 2회초 무사 1루에서 초구를 공략해 우전 안타를 만들었다. 다음타자 후속 엘리엇 라모스의 투런 홈런 때 홈을 밟아 득점을 기록했다. 시즌 7호 득점.

다만 3회초와 5회초, 7회초에 타석에 나섰지만 추가 안타를 생산하지는 못했다. 마지막 타석이던 9회초 2사 1, 3루에서는 스트레이트 볼넷을 얻어냈다. 후속 라모스가 볼넷을 얻어내며 샌프란시스코는 1점을 얻었다. 다만 이정후의 득점까지 연결되지는 않았다.

이날 10-5로 승리한 샌프란시스코는 2연승을 달렸다. 8승(12패)째를 거두며 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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