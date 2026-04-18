“이 조합 뭐야?” 아이유, ‘나 혼자 산다’ 뜬다…유수빈과 ‘절친 케미’

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

가수 겸 배우 아이유가 ‘나 혼자 산다’ 깜짝 등장해 눈길을 끈다.

지난 17일 방송된 ‘나 혼자 산다’ 643회 말미에는 배우 유수빈의 출연이 예고됐다. 특히 그의 일상 속에 배우 이연과 아이유까지 등장할 예정으로 기대를 모았다.

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

유수빈은 “귀차니즘이 있다. 뭐 하나 하려고 움직이는 걸 별로 안 좋아해서 동선을 줄이려고 한다”며 자신의 일상을 공개했다. 이어 이연, 아이유과 만나 “자주 볼 때는 1~2주에 한 번씩 만난다”고 친분을 드러냈다.

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

세 사람은 함께 꽃놀이를 즐기며 사진을 찍고 식사 자리까지 이어가는 등 편안한 시간을 보냈다. 특히 유수빈이 자연스럽게 물을 따라주는 모습에 아이유는 “항상 이렇게 챙겨준다”며 그의 다정한 면모를 언급했다. 이어 아이유의 요청에 유수빈은 즉석에서 개인기를 선보이며 분위기를 끌어올렸다.

사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

이들의 일상은 다음 방송을 통해 공개될 예정이다. 세 사람은 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’을 계기로 가까워졌으며, 최근에는 제주도로 1박 2일 여행까지 함께 다녀온 것으로 전해졌다.

한편 유수빈은 ‘21세기 대군부인’에서 변우석의 보좌관 최현 역을 맡아 활약 중이다.앞서 앞서 그는 ‘약한영웅’, ‘당신의 맛’, ‘콘크리트 마켓’ 등 다양한 작품에 출연하며 연기력을 인정받았다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 재벌이지만 ‘평민’ 신분인 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 남자가 운명을 개척해 나가는 신분 타파 로맨스를 그린 작품이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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