“어그로 맞다” 엄은향, ‘임성한 작가 라이브’ 논란에 입 열었다

사진 = 엄은향 SNS 계정

유튜버 엄은향이 작가 임성한과의 라이브 방송 논란 이후 심경을 밝혔다.

엄은향은 18일 자신의 SNS를 통해 “라이브 끝나고 집 가는 길에 구독자님들께 말씀 전하고 싶어 글을 쓴다”며 장문의 글을 게재했다.

그는 “오늘 라이브 때 실망했다, 어그로 심했다, 못보겠다 등의 부정적인 반응도 응원만큼이나 많았다”며 “미숙한 진행 실력, 라이브 다신 하지 말아라 등의 의견도 많았다.여러분 의견 모두 맞다”고 인정했다.

이어 “긴장했지만 그것 또한 제 모습. 저 어그로 끄는 거 좋아하는 관종이다”며 “장난치고 싶고 드립쳐서 웃기고 싶은 사람이다. 화낸거 아니고 나의 개그 말투였는데.. 오늘은 그냥 실패한 날”이라고 털어놨다.

또한 “실력도 안되는게 과하게 성공했다 댓글 봤다. 맞다. 사실 저 이렇게나 허접한 사람이다. 그러니 여기까지 오느라 얼마나 힘들었겠냐”며 “실력 없어서 발버둥 많이 쳤다. 오늘을 계기로 이제 사람들이 내 본모습을 알았으니 참 다행이다 싶고 부담감 내려놓을 수 있을 거 같다”고 밝혔다.

그러면서 “완벽해야 한다는 생각이 저를 항상 힘들게 했는데 이제 모두가 허접한 거 아셨으니 앞으로 허접한 영상 제 마음껏 만들어 보겠다. 기싸움 아니고 제 진심이다”고 강조했다.

끝으로 그는 “다음엔 어그로 없이도 맘 편히 라방하는 날을 꿈꾸며 재밌는 영상 만드는 사람 되겠다”고 덧붙였다.

한편 엄은향은 지난 17일 자신의 유튜브 채널을 통해 임성한 작가와 전화 인터뷰를 진행했다. 당초 라이브 출연을 예고했으나 약 1시간가량 개인 방송을 이어간 뒤 전화 연결만 공개되면서 시청자들의 아쉬움과 비판을 동시에 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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