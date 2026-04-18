라이즈, 데뷔 첫 OST 참여…‘대군부인’ 감성 더한다

라이즈, 비하인드 더 샤인 발매 이미지 = 카카오엔터테인먼트 제공

그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 후 처음으로 드라마 OST에 참여한다.

카카오엔터테인먼트는 18일 오후 6시 MBC 금토드라마 21세기 대군부인 OST Part.4 ‘비하인드 더 샤인(Behind The Shine)’을 발매한다고 밝혔다.

비하인드 더 샤인은 잔잔한 일렉 기타 사운드 위에 몽환적인 분위기를 더한 팝 장르 곡이다. 절제된 편곡과 함께 라이즈 멤버들의 부드러운 보컬이 어우러지며 섬세한 감성을 전달한다. 특히 전하지 못한 마음을 담은 가사는 극 중 인물들의 서사와 맞물려 깊은 여운을 남길 것으로 기대를 모은다.

라이즈는 데뷔 이후 강렬한 퍼포먼스와 독보적인 음악 색깔로 글로벌 팬층을 빠르게 확장해왔다. 일본 도쿄돔 입성과 대규모 월드투어, 해외 주요 페스티벌 무대까지 오르며 존재감을 입증한 이들은 이번 OST를 통해 한층 감성적인 매력을 선보일 예정이다.

이번 곡은 라이즈가 처음 참여하는 드라마 OST로, 무대 위 에너지와는 또 다른 서정적인 분위기를 담아 음악적 스펙트럼 확장을 예고한다.

한편 21세기 대군부인은 입헌군주제를 배경으로 서로 다른 신분의 두 인물이 운명을 개척해가는 로맨스를 그린 작품이다. 최근 방송에서는 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 관계가 빠르게 진전되며 시청자들의 몰입도를 높이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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