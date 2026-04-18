박지훈, 보이그룹 브랜드평판 1위…BTS 지민·정국 뒤이어

사진=쇼박스

워너원 박지훈이 보이그룹 개인 브랜드평판에서 정상 자리를 차지하며 존재감을 입증했다.

18일 한국기업평판연구소에 따르면, 2026년 4월 보이그룹 개인 브랜드평판 빅데이터 분석 결과 1위는 박지훈, 2위는 지민(방탄소년단), 3위는 정국(방탄소년단)으로 나타났다.

1위를 기록한 박지훈 브랜드는 참여지수 4,277,219 미디어지수 4,636,148 소통지수 3,031,099 커뮤니티지수 2,060,478이 되면서 브랜드평판지수 14,004,945로 분석됐다. 이는 지난 3월 브랜드평판지수 12,995,107 대비 7.77% 상승한 수치다.

구창환 한국기업평판연구소 소장은 “2026년 4월 보이그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 워너원 박지훈 브랜드는 링크분석에서 ‘복귀하다, 공개하다, 개최하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘왕과 사는 남자, 리플렉트, 바디엘스’가 높게 분석됐다” 며 “긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.51%로 분석됐다”고 밝혔다.

2026년 4월 보이그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 워너원 박지훈, 방탄소년단 지민, 방탄소년단 정국, 방탄소년단 진, 방탄소년단 RM, 방탄소년단 뷔, 방탄소년단 슈가, 방탄소년단 제이홉, 빅뱅 지드래곤, 워너원 김재환, 샤이니 민호, 워너원 황민현, 워너원 강다니엘, 엔하이픈 희승, 엑소 백현, 위너 송민호, 샤이니 키, 워너원 옹성우, 슈퍼주니어 희철, 세븐틴 준, 더보이즈 뉴, 하이라이트 윤두준, 위너 이승훈, 슈퍼주니어 시원, 슈퍼주니어 규현, 빅뱅 태양, 라이즈 원빈, 샤이니 태민, 엑소 카이, 동방신기 유노윤호 순으로 집계됐다.

한편 박지훈은 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 앨범 ‘RE:FLECT’를 발매한다. 컴백 이후 본격적인 가수 활동에도 박차를 가할 계획이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]