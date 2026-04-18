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방탄소년단, 英 차트서 롱런…‘아리랑’ 4주 연속 톱5

입력 : 2026-04-18 08:19:02 수정 : 2026-04-18 11:37:10

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그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공
그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 오피셜 차트에서 꾸준한 성과를 이어가고 있다.

 

18일 발표된 영국 오피셜 싱글 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 최신 차트(17~23일)에서 25위를 기록했다.

 

스윔은 4주 연속 톱30에 이름을 올리며 안정적인 인기를 이어가는 중이다. 특히 발매 당시 해당 차트에서 2위로 진입하며 자체 최고 순위를 경신한 바 있다.

 

같은 앨범의 오프닝 트랙 ‘보디 투 보디(Body to Body)’ 역시 이번 주 90위에 오르며 4주 연속 차트인에 성공했다. 이로써 방탄소년단은 이번 주 싱글 차트에 두 곡을 동시에 올리는 성과를 거뒀다.

 

앨범 성적도 눈에 띈다. 아리랑’=은 영국 오피셜 앨범 차트에서 5위를 기록하며 4주 연속 톱5를 유지했다. 앞서 정상에 오른 바 있는 이 앨범은 팀 통산 세 번째 1위 기록을 세운 작품이기도 하다.

 

한편 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 속 가상 걸그룹 헌트릭스의 ‘골든(GOLDEN)’은 이번 주 싱글 차트 29위에 오르며 43주 연속 진입 기록을 이어갔다. 또 다른 곡 ‘테이크 다운’도 100위에 이름을 올리며 11주째 차트에 머물렀다.

 

하이브와 유니버설 뮤직 그룹 산하 게펜 레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이도 존재감을 드러냈다. 신곡 ‘핑키 업(PINKY UP)’은 이번 주 14위로 진입하며 자체 최고 순위를 기록했다. 이 곡은 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 무대를 통해 입소문을 타며 상승세를 이어가고 있다. 캣츠아이는 앞서 ‘날리’, ‘가브리엘라’, ‘인터넷 걸’ 등으로도 오피셜 차트에 이름을 올린 바 있다.



신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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