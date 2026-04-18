투어스 신유 “데뷔 전 스타일 완전 달랐다”…청량돌 비하인드

불후의 명곡 방송화면 스틸. KBS2 제공

TWS(투어스) 신유가 ‘청량돌’ 탄생 비화를 공개한다.

신유가 속한 투어스는 18일 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 작곡가 윤일상 편 2부에 출연한다.

신유는 데뷔 전 연습생 시절을 떠올리며 “당시에는 힙합 콘셉트를 예상해 바지도 내려 입고 찢어진 스타일을 즐겼다”고 밝혔다. 이어 “데뷔곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’를 듣고 곧바로 이미지 방향을 바꾸게 됐다”고 전해 웃음을 자아냈다.

도훈은 팀의 인기를 견인한 ‘OVERDRIVE’에 대해 “데뷔곡은 듣자마자 잘 될 것 같다는 확신이 있었지만, 이 곡은 활동으로 더 알려야겠다는 생각이 컸다”며 “다행히 ‘앙탈 챌린지’가 많은 사랑을 받아 감사하다”고 말했다. 이어 멤버들은 현장에서 직접 챌린지를 선보이며 분위기를 끌어올렸다.

이날 투어스는 영턱스클럽의 ‘정’을 선곡해 색다른 무대를 준비한다. 막내 경민은 “부모님과 할머니가 좋아하는 곡”이라고 밝혔고, 이에 데이브레이크 이원석이 유쾌한 반응을 보이며 현장을 웃음으로 물들였다.

무대를 본 임한별은 “색다른 매력을 확인할 수 있는 무대”라며 호평했고, 원곡 작곡가 윤일상 역시 “여러 리메이크 중 가장 인상적이었다”고 극찬을 전한 것으로 알려졌다.

청량 이미지를 벗고 섹시한 카리스마로 재해석한 투어스의 무대와 함께 첫 출연부터 우승을 노리는 이들의 도전에 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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