변우석, 아이유에 “가만히”…기습 입맞춤 ‘설렘 폭발’

21세기 대군부인 방송화면 캡처.

변우석이 아이유와의 입맞춤으로 안방극장에 설렘을 더했다.

지난 17일 방송된 MBC ‘21세기 대군부인’ 3회에서는 이안대군(변우석 분)이 성희주(아이유 분)의 청혼을 받아들이며 두 사람의 관계가 급물살을 타는 모습이 그려졌다.

앞서 성희주로부터 청혼을 받았던 이안대군은 “대군부인이 될 준비를 하라. 상대는 이 나라 전체가 될 것”이라며 이를 수락했다. 이어 그는 “그 전에 실력을 보여달라. 여론부터 움직여보라”고 요구했다.

이후 두 사람은 세간의 이목을 집중시키며 화제의 중심에 섰지만, 성희주는 이안대군의 팬들로부터 달걀 세례를 받는 등 곤욕을 치렀고, 결국 이안대군이 그를 자신의 사저로 데려갔다.

그러던 중 성희주는 중화전 화재 사건의 유력한 용의자로 지목돼 대비 윤이랑(공승연 분)의 조사를 받게 됐다. 긴박한 상황 속에서 비서 도혜정(이연 분)은 종묘 제례 중이던 이안대군을 찾아 도움을 요청했다.

현장에 나타난 이안대군은 허가 없이 진행된 조사에 문제를 제기했고, 윤이랑은 성희주의 행적을 근거로 의심을 이어갔다. 이에 이안대군은 “그렇다면 나 역시 조사하라”며 같은 정황이 자신에게도 적용된다고 맞섰다. 이후 그는 쓰러진 척 연기한 성희주를 안고 자리를 빠져나왔다.

위기를 넘긴 성희주는 이안대군과 밀회를 즐기기로 마음을 먹고, 특유의 러블리한 능청스러움으로 뽐내며 차, 마그네슘 영양제를 선물했다. 그때 이안대군이 성희주의 얼굴을 잡았고, “가만히”라는 말과 함께 입을 맞춰 긴장감과 설렘을 동시에 끌어올렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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