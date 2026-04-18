한가인, 이미지 버렸다…“원 없이 망가지고 싶다”

배우 한가인. 뉴시스

배우 한가인이 이미지 변신에 나선다. 코미디 무대에 도전해 파격적인 연기를 선보일 예정이다.

18일 쿠팡플레이에 따르면 코미디 쇼 ‘SNL 코리아’ 시즌 8에는 한가인을 비롯해 배우 신성록, 종합격투기 선수 추성훈이 5~7화 호스트로 출연한다.

먼저 오는 25일 공개되는 5화에서는 신성록이 데뷔 이후 처음으로 라이브 코미디 쇼에 도전한다. 그는 “오랫동안 갈망해온 무대인 만큼 기회를 얻게 돼 매우 흥분된다”며 “시그니처 캐릭터는 물론, 스스로를 내려놓고 제대로 웃음을 선사하겠다”고 밝혔다.

이어 6화에는 과거 출연 당시 다양한 밈을 만들어냈던 추성훈이 다시 무대에 오른다. 그는 “다시 호스트로 서게 될 줄 몰랐다”며 “더 강력해진 ‘아조씨 코미디 파워’를 보여드리겠다”고 각오를 전했다.

7화 호스트로 나서는 한가인은 기존의 단아한 이미지를 벗고 코믹 연기에 도전한다. 그는 “새로운 형식의 라이브 코미디에 도전하게 되어 설레고, 즐겁게 참여하고 싶다”며 “사람들을 웃기고 싶은 욕망이 크다. 크루들의 도움을 받아 마음껏 망가져 보고 싶다”고 출연 소감을 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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