빙상인이 한 곳에…빙상연맹, ‘K-Skating Day’ 개최

사진=대한체육회 제공

대한빙상경기연맹(회장 이수경)이 한국 빙상의 날을 기념하고, 빙상인과 팬들이 함께하는 축제의 장을 마련하고자 ‘한국 빙상의 날 기념행사 K-Skating Day’를 개최한다.

이번 행사는 오는 26일 목동종합운동장 실내아이스링크에서 개최된다. 선수, 지도자, 빙상 관계자뿐만 아니라 일반 팬들도 함께 참여할 수 있는 행사로 진행된다. 행사 참여를 위한 티켓 판매가 진행될 예정으로, 팬들은 현장에서 한국 빙상을 함께 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

‘K-Skating Day’는 한 시즌 동안 대한민국 빙상을 빛낸 선수들을 격력하고 포상하는 자리이자, 종목 간 화합과 소통을 도모하는연례 행사다. 스피드스케이팅, 쇼트트랙, 피겨스케이팅 등 전 종목이 함께하는 통합 행사로 마련된다.

행사는 1부와 2부로 나누어 진행되며, 1부에서는 2025~2026시즌 우수 선수 및 지도자에 대한 포상 전수식이 열린다. 한 해 동안 뛰어난 성과를 거둔 빙상인들의 노고를 격려하는 뜻깊은 시간이 될 예정이다.

2부에서는 아이스쇼 형식의 공연이 펼쳐지며, 각 종목 선수들이 참여하여 다채로운 무대를 통해 관람객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다. 스포츠와 공연이 결합된 이번 프로그램은 빙상의 매력을 보다 친근하게 전달하는 계기가 될 것으로 기대된다.

아울러 본 행사에 앞서 식전 프로그램으로 종목별 선수들과 함께하는 사진 촬영(포토타임)이 마련되어 일부 선착순 팬들을 대상으로 진행될 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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