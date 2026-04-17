“변명의 여지없는 경솔한 행동” GS 칼텍스 안혜진, 음주운전 적발

사진=KOVO 제공

“어떠한 변명의 여지도 없다.”

여자 프로배구 세터 안혜진(GS칼텍스)이 음주운전을 하다 적발됐다. 소속팀 GS칼텍스는 17일 구단 공식 SNS에 사과문을 올렸다. “안혜진의 음주운전 사실을 확인했다”고 운을 뗀 GS칼텍스는 “해당 사실을 확인한 즉시 한국배구연맹(KOVO)에 이를 통보했다. V리그 규정에 따른 절차가 진행될 수 있도록 협조를 요청했다”고 밝혔다.

징계가 불가피하다. KOVO 상벌규정 제10조 제1항 제1호에 따르면 음주운전 등 품위 손상행위가 발생할 시 상벌위원회를 거쳐 징계를 내린다. 최소 경고부터 최대 제명까지 이뤄질 수 있다. 징계금은 500만원 이상으로 명시돼 있다.

국가대표 자격도 위태롭다. 안혜진은 지난 16일 대한배구협회가 발표가 국가대표 명단에 이름을 올렸다. 협회 규정에 따르면 음주운전으로 인해 500만원 이상의 벌금형을 선고 받고, 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 않은 사람은 대표 선수가 될 수 없다. 500만원 미만의 벌금형을 받아도 2년까지는 태극마크를 달 수 없다.

안혜진 역시 개인 SNS에 사과문을 게재했다. “음주운전으로 물의를 일으킨 점 깊이 사과드린다”면서 “이번 일은 전적으로 저의 잘못이며, 어떠한 변명의 여지도 없는 경솔한 행동이다. 응원해주시는 팬 분들, 배구를 사랑해주시는 모든 분들, 그리고 구단과 리그 관계자 여러분께 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점 죄송하다”고 적었다. 이어 “이번 일을 계기로 저 자신을 깊이 되돌아보고 같은 잘못이 반복되지 않도록 평생 반성하는 마음으로 살아가겠다”고 덧붙였다.

안혜진은 GS칼텍스가 2025~2026시즌 정상에 오르는 데 큰 역할을 한 인물이다. 부상 등의 어려움 속에서도 25경기 59세트에 출전해 힘을 보탰다. 시즌을 마친 뒤 자유계약선수(FA) 자격을 얻었다. 복수의 구단에서 관심을 보였지만 이번 사건이 거취에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

사진=안혜진 SNS

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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