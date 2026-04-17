소림마라, 위생 관리 체계 개편…전용 소스 원료 관리 기준 강화

이미지=소림마라

마라탕 전문 브랜드 소림마라는 고객 신뢰도 제고를 위해 위생 관리 체계를 개편하고 원료 관리 기준을 강화한다고 17일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 개편은 종합환경위생기업 세스코와의 협력을 기반으로 추진된다. 소림마라는 ‘푸드 세이프티 프로그램’을 전국 매장에 도입해 점검 중심의 관리에서 벗어나 상시 관리 체계를 구축할 계획이다. 특히 ‘세스코 푸드코트 멤버스’를 통해 전문 인력이 매장을 점검하고 개선하는 방식으로 운영된다.

해당 시스템은 일부 매장이 아닌 전국 가맹점을 대상으로 적용되며 본사는 점주 대상 위생 교육과 현장 컨설팅을 병행해 관리 기준을 일관되게 유지한다는 방침이다. 이를 통해 매장 운영 전반의 위생 수준을 점검하고 개선하는 구조를 마련했다.

또한 소림마라는 ‘음식점 위생등급제’ 인증 획득을 추진하고 있다. 식자재 입고부터 보관, 조리까지 전 과정에 선입선출 원칙을 적용하고 주방 위생 상태를 점검하는 운영 체계를 도입해 현장 관리 기준을 정비하고 있다.

소림마라 관계자는 “위생 관리는 매장 운영의 기본 요소로, 고객 이용 환경과 직결되는 부분”이라며 “지속적인 관리 체계 구축을 통해 안정적인 매장 운영 환경을 유지해 나갈 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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