KB손해보험, 리베로 장지원 영입…김도훈은 OK저축은행으로

프로배구 KB손해보험이 리베로 장지원을 전격 영입했다.
KB손해보험은 17일 장지원과의 자유계약(FA) 소식을 전했다. 수비 전력 강화를 목표로 한 영입이다.
장지원은 남성고 출신으로, 얼리 드래프트로 참여한 2019~2020시즌 신인드래프트에서 1라운드(5순위)로 우리카드에 지명됐다. 이후 한국전력으로 둥지를 옮겼다. 이번 시즌 군 복무를 마치고 코트로 복귀해 31경기 98세트서 리시브 효율 35.2%를 기록하는 등 수비 라인에서 안정적인 모습을 보였다.
KB손해보험은 장지원의 넓은 수비 범위와 공의 위치를 빠르게 파악해 움직이는 능력을 높게 평가했다. 특히, 수비 이후 연결 등 기본기가 뛰어나 팀의 전체적인 수비 짜임새를 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
장지원은 “그동안 아껴주시고 응원해 주신 한국전력 팀 동료들과 구단, 그리고 팬 분들께 진심으로 감사드린다”며 “KB손해보험에서 믿고 영입해 주신만큼 좋은 모습 보여드리겠다. 팀이 우승할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.
KB손해보험 관계자는 “장지원은 젊은 나이에 비해 실전 경험이 많고 수비 기본기가 탄탄하다. 수비진의 안정을 위해 보강했다. 팀에 잘 녹아들어 더 좋은 선수로 성장할 것”이라고 전했다.
한편, 기존 리베로 김도훈은 FA를 통해 OK저축은행으로 이적하게 됐다. KB손해보험은 지난 5시즌 동안 함께했던 김도훈에게 “그동안 팀을 위해 헌신하고 최선을 다해줘 진심으로 고맙다. 응원하겠다”고 말했다.
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