KB손해보험, 리베로 장지원 영입…김도훈은 OK저축은행으로

사진=KB손해보험 제공

프로배구 KB손해보험이 리베로 장지원을 전격 영입했다.

KB손해보험은 17일 장지원과의 자유계약(FA) 소식을 전했다. 수비 전력 강화를 목표로 한 영입이다.

장지원은 남성고 출신으로, 얼리 드래프트로 참여한 2019~2020시즌 신인드래프트에서 1라운드(5순위)로 우리카드에 지명됐다. 이후 한국전력으로 둥지를 옮겼다. 이번 시즌 군 복무를 마치고 코트로 복귀해 31경기 98세트서 리시브 효율 35.2%를 기록하는 등 수비 라인에서 안정적인 모습을 보였다.

KB손해보험은 장지원의 넓은 수비 범위와 공의 위치를 빠르게 파악해 움직이는 능력을 높게 평가했다. 특히, 수비 이후 연결 등 기본기가 뛰어나 팀의 전체적인 수비 짜임새를 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.

장지원은 “그동안 아껴주시고 응원해 주신 한국전력 팀 동료들과 구단, 그리고 팬 분들께 진심으로 감사드린다”며 “KB손해보험에서 믿고 영입해 주신만큼 좋은 모습 보여드리겠다. 팀이 우승할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

KB손해보험 관계자는 “장지원은 젊은 나이에 비해 실전 경험이 많고 수비 기본기가 탄탄하다. 수비진의 안정을 위해 보강했다. 팀에 잘 녹아들어 더 좋은 선수로 성장할 것”이라고 전했다.

한편, 기존 리베로 김도훈은 FA를 통해 OK저축은행으로 이적하게 됐다. KB손해보험은 지난 5시즌 동안 함께했던 김도훈에게 “그동안 팀을 위해 헌신하고 최선을 다해줘 진심으로 고맙다. 응원하겠다”고 말했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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