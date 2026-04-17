이시언♥서지승, 만삭 화보 공개…아들 맞이 ‘설렘 가득’

사진 = 이시언 SNS 계정

배우 이시언이 아내 서지승과 함께 만삭 화보를 선보였다.

이시언은 17일 자신의 SNS에 “만삭 촬영! 역시 즐겁고 행복한 순간이었습니다!”라는 글과 함꼐 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이시언 SNS 계정

사진 = 이시언 SNS 계정

사진 = 이시언 SNS 계정

공개된 사진 속 두 사람은 제주도의 푸른 자연을 배경으로 턱시도와 순백의 드레스를 차려입고 환한 미소를 짓고 있다. 특히 태어날 아이의 배냇저고리를 함께 들고 있는 모습이 따뜻한 분위기를 자아낸다.

만삭인 서지승은 배를 감싼 채 포즈를 취하며 시선을 모았고, 두 사람은 카우보이 콘셉트의 화보를 통해 유쾌한 매력도 더했다.

사진 = 이시언 SNS 계정

이시언은 “너는 솔로 한혜진 님께 감사 인사를 전한다”며 촬영을 도운 한혜진에게 고마움을 표했다.

한편 이시언은 2021년 6세 연하의 서지승과 결혼했으며, 지난해 임신 소식을 알렸다. 서지승은 오는 6월 출산을 앞두고 있으며, 2세는 아들로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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