데카트론, 크림 도산 팝업스토어 오픈

사진=데카트론

글로벌 프랑스 멀티 스포츠 브랜드 데카트론(DECATHLON)이 국내 패션 트렌드를 선도하는 한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM) 공식 입점을 기념하여 오늘부터 23일까지 KREAM 도산 플래그십 스토어에서 팝업 스토어를 운영한다고 17일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 팝업스토어는 ‘세상의 모든 스포츠를 누구나 즐길 수 있게 만들자’는 데카트론의 정체성을 MZ 세대의 트렌드 성지인 KREAM 도산에 투영하기 위해 기획됐다. 데카트론은 누구나 쉽게 즐길 수 있는 합리적인 가격대의 고기능성 상품들을 선보임으로써 기존 전문 러너뿐만 아니라 트렌드에 민감한 MZ 세대까지 타겟을 확장하고 브랜드의 역동적인 이미지를 각인시킬 계획이다.

특히 행사 첫날인 17일 미디어 데이에는 평소 건강하고 스타일리시한 이미지로 사랑받는 배우 금새록이 참석해 자리를 빛낸다. 금새록은 데카트론의 프리미엄 라인업을 활용한 감각적인 스타일링을 선보이며 KREAM 도산의 힙한 무드와 데카트론만의 기술적 신뢰도를 대외적으로 알릴 예정이라고 브랜드 측은 전했다.

이번 팝업의 최대 관전 포인트는 슈즈 전문 플랫폼인 크림의 상징성을 활용한 최상위 신발 라인업의 크림 단독 선런칭이다. 데카트론 로드 러닝화의 최상급인 ‘킵스톰 엘리트(KIPSTORM Elite)’는 폭발적인 추진력을 제공하며, 고탄성 미드솔 인서트를 품은 최상위 카본 러닝화다. 트레일 러닝화인 ‘킵서밋 맥스(KIPSUMMIT Max)’는 비브람 메가그립과 FASTECH+의 만남으로, 40k부터 170k 울트라 마라톤까지 정복할 수 있는 압도적인 스펙을 제공한다는 것이 브랜드 측 설명이다.

방문객들이 데카트론의 독보적인 기술력을 오감으로 느낄 수 있는 참여형 프로그램도 풍성하게 마련됐다. 팝업 오픈일부터 6일간은 데카트론의 전문 러닝 프로그램인 ‘데카RUNNERS’가 무료 클래스로 운영된다. 러닝 전문 코치와 함께 데카트론 러닝화를 직접 착용하고 퍼포먼스를 체험할 수 있는 슈즈 트라이얼 기회도 제공되어 이목을 끈다. 또한 현장에 마련된 트레드밀에서 데카트론 러닝화의 기술력을 직접 체험할 수 있는 이벤트가 진행되며, 팝업 기간 중 구매 고객 대상 10% 할인, 추가 사은품 증정 등 실질적인 혜택까지 더해 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 선사할 예정이다.

데카트론 관계자는 “트렌드를 이끄는 KREAM과의 협업은 데카트론의 고성능 라인업이 가진 가치를 가장 트렌디한 방식으로 전달하며 브랜드 이미지를 새롭게 구축하는 전환점이 될 것”이라며, “배우 금새록과 함께하는 미디어 데이를 시작으로 많은 고객이 온오프라인 채널을 통해 데카트론의 최상위 기술력을 직접 경험하고 그 매력을 만끽하시길 바란다”고 전했다.

데카트론은 이번 팝업스토어와 크림 온라인 입점을 시작으로 국내 시장 내 고객 접점을 다각화하고, 더 많은 러너가 데카트론만의 차별화된 기술력을 직접 체험하고 경험할 수 있도록 브랜드 활동을 적극적으로 강화해 나갈 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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