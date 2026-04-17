지드래곤 소속사, 두바이에 법인 설립…중동 공략 나섰다

가수 지드래곤. 사진 = MMA

가수 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 국내 엔터테인먼트사 최초로 중동 법인을 설립하며 글로벌 시장 공략에 나선다.

17일 갤럭시코퍼레이션은 최근 두바이에 중동 법인 ‘Galaxy ME’를 설립하고, 현지 정부 및 주요 기관과의 협력을 통해 글로벌 사업을 본격화한다고 밝혔다.

조성해 중동 법인장은 지난 16일 두바이에서 UAE 왕실인사 아흐메드 빈 모하메드 빈 라시드 알 막툼과 만나 미디어 및 첨단 기술 분야 협력 방안을 논의했다.

아흐메드 빈 모하메드는 공식 채널을 통해 “Galaxy ME와의 만남을 통해 미디어와 첨단 기술 분야에서 다양한 협력 기회를 논의했다”며 “두바이가 글로벌 콘텐츠 및 창조경제 허브로서 입지를 더욱 강화하는 데 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 협력은 최근 중동 지역의 불확실성이 지속되는 상황에서 이뤄진 것으로, 양측 간 신뢰를 기반으로 한 전략적 파트너십이라는 점에서 의미를 더한다.

조성해 중동 법인장은 “어려울때 함께하는 것이 진정한 친구”라며 “UAE의 장기적 비전과 안정적인 시스템을 신뢰하며, 문화와 기술이 결합된 AI와 로봇 산업을 함께 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.

갤럭시코퍼레이션은 두바이 법인을 글로벌 미디어 시장 확장의 핵심 거점으로 삼고, 로봇과 AI 기반 콘텐츠 사업을 UAE 인프라와 결합해 사업 기회를 확대할 계획이다.

최용호 대표는 “불확실성이 큰 시기에도 두바이에 중동 허브법인을 설립한 것은, UAE의 비전과 실행력에 대한 확신 때문”이라며 “갤럭시는 AI와 로봇, 콘텐츠를 결합한 새로운 산업을 이곳에서 본격적으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 갤럭시코퍼레이션은 국내 최초 AI 엔터테크 기업으로, AI와 로봇 등 최신 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠를 결합한 엔터테크 비즈니스를 전개하고 있으며, 지드래곤을 비롯해 태민, 김종국, 송강호 등이 소속돼 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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