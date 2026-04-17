64세 톰 크루즈 다시 전투기 탄다…영화 '탑건3' 제작중

할리우드 배우 톰 크루즈 대표작 ‘탑건’ 시리즈의 세 번째 영화가 나온다.

미국의 영화제작사 파라마운트는 16일(현지 시각) 미국 라스베이거스에서 열린 시네마콘 2026에서 영화 ‘탑건 3’을 제작 중이라고 밝혔다. 각본 작업을 진행 중이며 톰 크루즈가 다시 한 번 출연한다. 이 시리즈를 크루즈와 함께 만들어온 프로듀서 제리 브룩하이머 역시 참여한다고 밝혔다. 크루즈는 프레젠테이션 영상을 통해 등장해 ‘탑건3’ 제작을 함께 알렸다.

각본 초기 단계이기 때문에 구체적인 개봉 계획은 발표되지 않았다.대략적인 줄거리도 공개되지 않았지만 2022년 개봉했던 ‘탑건: 매버릭’의 속편 형태가 될 전망이다. 미국 매체 USA투데이는 ‘탑건: 매버릭’에 출연한 글렌 파월, 루이스 풀먼, 마일즈 텔러 등이 3편에도 나올 가능성이 있다고 전했다. 앞서 ‘탑건’ 3편 제작이 진행 중이라는 보도가 나온 적은 있지만 제작사인 파라마운트가 공식 발표한 건 이번이 처음이다.



‘탑건’은 1986년 개봉한 전투기 액션 블록버스터 영화로 당시에도 큰 사랑을 받았다. 토니 스콧 감독이 연출했고, 크루즈가 주연했다. 2022년에는 36년 만에 속편 ‘탑건:매버릭’이 개봉했다. 조셉 코신스키 감독이 연출한 이 작품은 전 세계 15억 달러(약 2조2200억원) 매출을 넘겼을 정도로 대성공했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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