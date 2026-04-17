이프아이, ‘Hazy’ 컴백 무대 첫 공개…전원 센터 그룹의 화려한 귀환

걸그룹 ifeye(이프아이)가 신곡 무대를 최초 공개했다.

이프아이는 지난 16일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’을 통해 세 번째 EP ‘As if’의 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’ 무대를 첫 공개했다. 약 8개월 만에 음악방송 무대에 오른 것으로 한층 깊어진 감성과 완성도로 시선을 사로잡았다.

이프아이는 무대에서 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’로 부드러우면서도 몽환적인 분위기를 섬세하게 구현했다. 한층 성숙해진 표현력과 안정적인 라이브 그리고 디테일이 살아 있는 퍼포먼스를 통해 ‘업그레이드된 팀 컬러’를 확실히 각인시켰다. 특히 서정적인 분위기 속에서도 팀의 강점으로 평가받아온 퍼포먼스적 매력을 십분 살린 무대로 관객들의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

이프아이는 “오랜 만에 무대를 통해 팬들과 다시 만날 수 있어 설레고 행복했다. 긴 시간 기다려 주신 만큼 이번 활동에서 더 좋은 음악과 완성도 높은 퍼포먼스로 보답하겠다”며 “오늘 무대를 시작으로 이어질 이프아이의 다양한 무대와 활동에 많은 기대 부탁드린다”라고 밝혔다.

이프아이는 지난 15일 세 번째 EP ‘As if’를 발매했다. 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’를 비롯해 ‘I’ll Be There’, ‘Padam Padam’, ‘Touch’, ‘Forever Us’ 등 다양한 장르의 곡들이 수록돼 확장된 음악적 스펙트럼을 담아냈다. 이프아이는 공백기 동안 글로벌 팬사인회와 팬콘서트 그리고 페스티벌 등을 통해 실력을 다져온 만큼 이번 활동을 통해 그간 다져온 역량을 증명하며 그간의 성장을 압축적으로 보여줄 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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