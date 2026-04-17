‘사플페 2026’, 국카스텐·브로큰발렌타인→하츠웨이브 라인업 추가 공개

‘사운드플래닛페스티벌 2026’이 국카스텐, 브로큰 발렌타인, 하츠웨이브, ALI(JP)가 포함된 추가 라인업을 공개했다.

홍대 롤링홀이 주최하는 ‘사운드플래닛페스티벌 2026’은 오는 9월 5∼6일 인천 파라다이스시티에서 개최된다. 총 5개 스테이지, 70여 팀이 넘게 참여하는 국내 최고의 초대형 페스티벌이다.

17일 공개된 추가 라인업에는 폭발적인 라이브 퍼포먼스와 압도적인 사운드로 독보적인 존재감을 구축해온 국카스텐, 강렬한 록 사운드와 탄탄한 연주력으로 오랜 시간 밴드씬에서 입지를 다져온 브로큰 발렌타인 그리고 Mnet 스틸하트클럽 우승을 통해 주목받은 신예 밴드 hrtz.wav(하츠웨이브), 장르를 넘나드는 그루브한 사운드와 강렬한 라이브로 글로벌 무대에서 주목받고 있는 일본 아티스트 ALI(JP)까지 총 4팀이 이름을 올렸다.

지난 3월 공개된 1차 라인업에는 폭발적인 라이브 에너지와 압도적인 무대 장악력으로 ‘국민 밴드’라는 수식어를 입증해온 YB, 독보적인 보컬과 퍼포먼스로 사랑받는 김준수(XIA), 스타디움급 공연을 연이어 매진시키며 글로벌 무대에서 존재감을 입증해온 일본 대표 록 밴드 UVERworld, 명품 보컬 그룹 어반자카파, 탄탄한 글로벌 팬덤을 기반으로 꾸준한 활동을 이어오고 있는 CNBLUE, 감각적인 사운드로 두터운 마니아층을 보유한 쏜애플, 그리고 일상의 순간들을 노래하며 폭넓은 세대의 공감을 이끌어온 장범준 등 총 41팀이 포함된 바 있다.



‘사운드플래닛페스티벌’ 김천성 대표는 “지난 1차 라인업과 플래닛 크루 티켓(얼리버드 티켓)에 보내주신 많은 성원에 깊이 감사드린다. 그 성원에 보답하고자 깜짝 추가 라인업과 함께 플래닛 크루 티켓 2차를 준비했다. 사운드 플래닛을 찾아주실 관객에게 특별한 음악적 순간과 잊지 못할 추억을 선사할 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있다”고 전했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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