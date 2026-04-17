영화관에서 프로농구 본다…4강 PO부터 CGV서 생중계

사진=KBL 제공

프로농구 플레이오프(PO)를 CGV 극장에서 생중계한다.

이번 극장 생중계는 지난해 9월 체결한 KBL, CJ ENM, CJ CGV 간 3자 업무협약(MOU)의 일환으로 현장을 찾기 어려운 원정팀 팬들에게 대형 스크린과 생생한 사운드를 통해 생동감 넘치는 응원 환경을 제공하기 위해 기획됐다.

4강 PO가 오는 23일부터 시작된다. 각 경기 원정팀 연고지 내 CGV 극장에서 단독 생중계될 예정이다. 4강 PO 기간엔 양쪽 대진의 1차전과 3차전을 대상으로 총 4회 열린다. 이어지는 챔피언결정전에서도 극장 생중계는 계속된다. 2차전부터 7차전까지 원정팀 연고지 내 CGV 극장에서 팬들과 만날 예정이다.

특히 5월5일 열리는 챔피언결정전 1차전은 뷰잉파티로 꾸며진다. 특별 게스트가 참여하는 프리뷰쇼와 다양한 현장 이벤트가 마련될 예정이다. 지난 시즌 챔피언결정전 뷰잉파티는 예매 오픈 약 3분 만에 전석이 매진되며 팬들의 큰 관심을 끈 바 있다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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