펫 생애주기 멤버십 ‘페오펫’… 펫케어기업 인수하며 서비스 확대

페오펫 제공

반려동물 생애주기 기반 멤버십 플랫폼 ‘페오펫’을 운영하는 코스모스이펙트가 펫케어 전문 기업 에스오엘코퍼레이션을 인수했다고 17일 밝혔다.

45만 회원을 보유한 페오펫은 모바일을 통해 반려동물 신원 등록, 보험, 커머스 등 서비스를 제공한다.

페오펫이 품은 에스오엘코퍼레이션은 자체 브랜드 솔코펫을 운영하며 반려동물 전용 샴푸, 치약 등 기초 케어 제품을 주력으로 동물 관리사, 훈련사 등 전문가 네트워크 연결, 반려동물 줄기세포 솔루션 유통 사업을 운영 중이다.

페오펫 측은 “이번 인수로 커머스의 제품 라인업을 강화하고 전문 관리 영역으로도 사업을 확장하게 됐다”며 “솔코펫 주요 제품군이 순차적으로 입점하는 것은 물론 현재 신규로 준비 중인 반려동물 등록 데이터 기반 맞춤형 케어, 반려인 상담 콘텐츠에 전문가 네트워크까지 결합해 연내 선보일 예정”이라고 설명했다.

이 밖에도 반려동물 인공지능(AI) 홈캠 솔루션 대중화, 생활 공간 속 반려동물 데이터 기반의 맞춤형 헬스케어 솔루션 등 비즈니스 영역 확장도 추진할 계획이다.

정이새 에스오엘코퍼레이션 대표는 “솔코펫은 반려동물과 함께하는 모든 제품이 안전하고 투명하길 바라는 마음으로 만든 브랜드”라며 “양사의 역량이 합쳐지면 보다 다양한 반려동물 케어 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

최바울 페오펫 대표는 “이번 인수를 통해 서비스 영역 확장뿐 아니라 반려동물과 보호자를 위한 관리 환경을 구축할 계획”이라며 “펫 라이프케어 슈퍼 앱으로 거듭날 수 있도록 서비스 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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박재림 기자 jamie@segye.com

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