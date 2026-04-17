문가영, 화보 속 반전 매력…슬림한 각선미까지 ‘완벽’

사진 = 하퍼스 바자 코리아

배우 문가영이 화보를 통해 다채로운 매력을 드러냈다.

17일 패션 매거진 ‘하퍼스 바자 코리아’는 문가영과 함께한 향수 화보를 공개했다.

사진 = 하퍼스 바자 코리아

사진 = 하퍼스 바자 코리아

이번 화보에서 문가영은 향의 이미지를 포즈와 시선으로 표현하며 다양한 분위기를 연출했다. 그는 콘셉트에 따라 변화하는 스타일링과 표정으로 독보적인 존재감을 보여줬다.

블랙 의상에 레드 브라톱을 매치한 컷에서는 탄탄한 바디라인과 복근을 드러내며 세련된 매력을 선보였고, 슬림한 실루엣을 강조한 포즈로 건강미를 더했다.

사진 = 하퍼스 바자 코리아

또 다른 컷에서는 풍성한 드레스와 몽환적인 눈빛으로 신비로운 분위기를 완성했으며, 블랙 앤 화이트 콘셉트에서는 시크하면서도 강렬한 아우라를 표현했다.

한편 문가영은 지난해 영화 ‘만약에 우리’로 스크린에 복귀했다. ‘만약에 우리’는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감 로맨드다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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