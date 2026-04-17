비쎌, 소형 습식청소기 출시… “댕냥이 함께하는 1인가구도 부담없이”

비쎌의 습식 청소기 중 가장 가볍고 콤팩트해서 1인 가구에 특화된 스팟클린 미니. 비쎌 제공

150년 전통의 ‘청소 명가’ 비쎌이 1인 반려동물 가구를 위한 습식 청소기 ‘스팟클린 미니’를 출시했다고 17일 밝혔다. 원룸 오피스텔 같은 소형 주거 공간에서도 부담 없이 사용하고 수납할 수 있다고 덧붙였다.

이번 신제품은 가로 약 30㎝, 세로 약 25㎝ 크기에 무게는 3.4㎏에 불과하다. 비쎌 측은 “자사 습식 청소기 중 가장 가볍고 콤팩트한 제품”이라며 “일상에서 손쉽게 청결 관리를 할 수 있도록 설계했다”고 설명했다.

사이즈는 작지만 청소력은 강력하다. 1만2000Pa의 흡입력과 최대 60도의 온수를 활용한 분사, 세척, 흡입의 트리플 액션 클리닝 시스템을 적용해 섬유에 스며든 얼룩과 오염을 효과적으로 제거할 수 있다. 카펫, 소파, 매트리스, 커튼, 차량 내부, 반려동물 매트 등의 청소가 매우 간편해지는 것.

아울러 ‘반려동물 털 제거 툴’을 장착하면 카펫과 패브릭 깊숙이 박힌 털과 이물질도 효과적으로 제거할 수 있다.

패브릭에 묻은 반려동물의 발자국을 스팟클린 미니로 제거하고 있다. 비쎌 제공

반려동물의 경우 청소기의 소음에 민감한 경우가 많은데 비쎌의 청소기는 그런 걱정을 하지 않아도 된다. 이 회사는 사람은 들을 수 없지만 개와 고양이는 들을 수 있는 소리까지 고려를 해서 반려동물이 불편하지 않도록 제품을 개발한다.

이 청소기와 함께 사용하는 전용 세제 ‘프로 옥시 스팟앤스테인’은 박테리아를 99.9% 제거하며, 활성산소를 통해 반려동물의 소변, 침, 체취 등 냄새 제거에 탁월하다. 동물에게도 안전하다는 미국 환경보호청(EPA) 인증도 받았다. 오는 30일까지 이번 신제품을 구매하는 고객에게 이 전용 세제 1개를 무료로 선물한다.

또한 비쎌은 스팟클린 미니에 장착해 사용할 수 있는 건식 진공 청소 툴 2종도 출시했다. ‘틈새 청소 툴’과 ‘넓은 면적 청소툴’이며, 습식 청소 전 다양한 공간의 먼지와 이물질을 효과적으로 제거할 수 있다. 1.3m 길이의 호스와 3.7m 전원코드를 탑재해 흡입력은 유지하면서 이동 편의성을 높였다. ‘자가 세척 모드’로 청소 후 호스 내부까지 간편하게 세척할 수 있어 관리 부담도 적다.

1인 반려동물 가구를 위한 습식 청소기 ‘스팟클린 미니’ 제품 사진. 비쎌 제공

비쎌 관계자는 “스팟클린 미니는 공간 효율과 사용 편의성을 중시하는 젠지 및 1인 가구의 니즈를 반영했다. 반려동물 특화 기능으로 다양한 생활 오염까지 효과적으로 관리할 수 있다”며 “앞으로도 변화하는 주거 환경과 소비자 라이프스타일에 맞춘 클리닝 솔루션을 선보일 것”이라고 말했다.

1876년 미국에서 설립, 60개 이상 국가에 진출한 글로벌 업체 비쎌은 2011년 출범한 비쎌펫재단을 통해 유기동물의 보호 및 입양에도 힘쓰고 있다. 지난해 9월에는 뉴욕 패션위크에 참여해 유기견들이 새로운 가족을 찾는 데 기여하고, 반려동물 입양에 대한 인식을 높였다. 당시 모델들은 스팟클린 미니 들고 보호소에서 구조된 유기견들과 함께 런웨이를 걸었다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

세계비즈앤스포츠월드와 도그어스플래닛이 유기동물 입양 활성화를 위해 슈퍼모델과 유기견이 함께 런웨이를 펼치는 ‘리홈 런웨이(Re Home Runway)’를 개최합니다. 이날 행사에서 반려견과 함께 런웨이 무대를 경험할 반려가족을 모집합니다. 참여를 원하시는 분은 QR코드를 확인해주세요.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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