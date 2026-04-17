‘로맨스의 절댓값’ 명품 OST 첫발…비올라, ‘Real Fantasy’ 발매

스튜디오 마음C가 ‘로맨스의 절댓값’을 통해 '믿고 듣는 OST' 탄생을 예고한다.

쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' OST 첫 번째 주자로 싱어송라이터 비올라가 부른 'Real Fantasy'가 17일 오후 6시 발매된다. 일렉 기타 사운드를 중심으로 현실과 환상의 경계를 넘나드는 곡이다. 남들의 시선에 위축되지 않고 그 시선을 즐기며 자신만의 이야기를 완성해 나가는 주인공의 당당한 태도를 담고 있다.

비올라는 그간 '이 사랑 통역 되나요?', '다 이루어질지니' 등 다수 OST를 가창하며 탄탄한 가창력과 폭넓은 표현력을 선사해 왔다. 이번 ‘Real Fantasy’는 비올라가 가창은 물론 작곡에도 직접 참여해 음악적 역량을 입증할 예정이다.

'로맨스의 절댓값' OST에는 스튜디오 마음C가 제작에 참여했다. 스튜디오 마음C는 그간 '슬기로운 의사생활' 시즌 1·2, , '스물다섯 스물하나', '나의 해방일지', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '응답하라 1988' 10주년 OST 등 수많은 드라마 OST를 흥행시키며 명실상부 'OST 명가'로 자리매김했다. 음악 팬들의 깊은 신뢰를 받고 있는 만큼 스튜디오 마음C의 음악적 역량을 총동원한 '로맨스의 절댓값' 역시 '믿고 듣는 OST' 계보를 이어갈 것으로 기대된다.

‘로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생 여의주(김향기 분)가 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며 파란만장한 학교 생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 낮에는 평범한 여고생, 밤에는 꽃미남 선생님들을 모티브로 로맨스 소설을 쓰는 비밀 작가 여의주의 예측 불가 전개를 그릴 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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