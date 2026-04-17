이브, 오늘(17일) 네 번째 EP 'NAIL'로 돌아온다

가수 이브(Yves)가 돌아온다.

이브는 오늘(17일) 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 EP 'NAIL(네일)'을 발매한다.

이번 앨범은 이브가 '네일'을 오브제로 삼아 자신만의 '감각'을 표현하고 기록했다. 국경과 인종, 성별과 언어의 경계를 넘어 연결되는 감정의 순간에 주목하며 서로 다른 취향마저 자연스럽게 설득되는 지점을 포착해 음악으로 담아냈다.

앨범과 동명의 타이틀곡 'NAIL (feat. Lolo Zouaï)'은 얼터너티브 힙합 기반의 더기 사운드가 돋보인다. 쉽게 사라지지 않고 계속해서 떠오르는 존재를 은유적으로 노래하며, 이브가 직접 노랫말을 써 눈길을 끈다. 여기에 글로벌 아티스트 Lolo Zouaï(롤로 주아이)가 피처링으로 참여해 이브의 매력적인 보컬과는 또 다른 흐름과 온도로 곡의 결을 전환시킨다.

뮤직비디오에는 다양한 감각들을 마주한 이브의 모습이 담긴다. 이브는 낯선 공간 속 새로운 감각을 점차 받아들이며 리스너들을 음악에 깊이 몰입하게 만든다. 감각적인 영상미로 한 편의 영화를 보는 듯한 완성도를 예고했다.

이 외에도 '죽음'이라는 개념을 이브만의 방식으로 풀어낸 'It(잇)', 환청처럼 맴도는 반복적인 리듬을 통해 감각에 더 깊이 빠져드는 과정을 표현한 'HALO(헤일로)', 감각의 균열을 따라 응축된 에너지가 강하게 터져 나오는 'Break it (feat.Lexie Liu)(브레이크 잇)', 클래식 악기 구성으로 '탄생'의 의미를 다루는 'birth(벌스)' 등 총 5곡이 수록된다. 마지막 트랙인 'birth'와 첫 번째 트랙 'It'이 자연스럽게 연결되며 앨범 자체에 하나의 순환 구조를 완성한 것이 특징이다.

이브는 타이틀곡 'NAIL (feat. Lolo Zouaï)'을 비롯해 'It', 'HALO', 'birth' 등의 작사에 참여해 앨범 전반에 자신만의 음악색을 짙게 녹여냈다. 또한 각각 미국과 중국을 중심으로 활약 중인 Lolo Zouaï, Lexie Liu(렉시 리우)와의 협업을 통해 음악적 시너지를 발휘해 기대를 더욱 높인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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