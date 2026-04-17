딥아이스, 인천유나이티드와 파트너십... “스포츠 현장 마케팅 확대”

근육 리커버리 스포츠겔 브랜드 딥아이스가 2026년 프로축구 시즌을 맞아 인천유나이티드의 공식 파트너사로 선정됐다고 밝혔다.

브랜드 측에 따르면 이번 파트너십을 통해 딥아이스는 선수단 제품 후원은 물론, 경기장을 찾는 관람객들에게 브랜드 경험을 제공하며 현장 중심의 소통을 강화한다는 계획이다. 딥아이스는 인천 축구 전용 경기장 내 전광판 광고를 통해 브랜드를 노출하는 한편, 인천 홈경기마다 다양한 현장 이벤트를 진행해 관람객들에게 제품을 경품으로 제공한다. 특히 경기장을 찾은 팬들이 제품을 직접 체험할 수 있도록 구성해 스포츠와 라이프스타 일을 자연스럽게 연결하는데 집중할 예정이다.

딥아이스 관계자는 "장시간 유지되는 냉감으로 운동 후 근육 리커버리에 도움을 주는 기능성 제품이다. 피부 무자극 인증을 완료해 누구나 부담 없이 사용할 수 있으며, 전문 운동선수부터 근육 피로를 느끼는 2030 세대, 관절 관리가 필요한 중장년층까지 폭넓게 활용할 수 있는 것이 특징"이라고 말했다.

이어 "인천유나이티드와의 파트너십을 통해 더 많은 소비자가 딥아이스를 경험하고 스포츠와 일상을 아우르는 근육 케어 솔루션으로 인식되길 기대하며 다양한 스포츠 현장에서 소비자와 직접 만나는 접점을 지속적으로 확대해 나갈 방침” 이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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