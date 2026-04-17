김희재, '사랑 처방' OST 합류…'별보다 예쁜 당신' 18일 발매

가수 김희재가 드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST 라인업에 합류했다.

김희재가 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 일곱 번째 OST '별보다 예쁜 당신'은 오는 18일 오후 6시 발매된다.

이 곡은 힘들어도 어려워도 평생 곁을 지켜준 소중한 인연에게 감사와 사랑의 마음을 전하는 고백의 노래다. 김희재는 잔잔한 파동을 일으키는 표현력으로 주인공 서사에 힘을 더할 예정이다.

"별보다 예쁘게 빛나는 당신, 헤아릴 수 없을 만큼 고맙소, 지금처럼만 나와 함께 걸어가 주겠소, 내 마음 다해 그 빛을 지켜드리리" 등 깊은 마음을 담아낸 가사가 김희재의 부드럽고도 힘 있는 미성과 만나 듣는 이들에게 공감과 위로를 전한다.

드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡았다.

섬세한 곡 해석력을 통해 곡의 분위기를 한층 살린 것은 물론 듣는 것만으로도 드라마의 감동을 극대화하는 OST를 완성시킨 김희재가 '별보다 예쁜 당신'을 통해 전할 메시지에 관심이 모아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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