쥬얼리 출신 조민아, ‘20번째 수상’…보험왕 기록 또 경신

사진 = 조민아 SNS 계정

그룹 쥬얼리 출신 조민아가 금융 컨설턴트로 활동하며 성과를 이어가고 있는 근황을 전했다.

조민아는 16일 자신의 SNS를 통해 “20번째 DBqueen 수상. DB손해보험 DB퀸의 역사를 기록 했습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 조민아 SNS 계정

공개된 사진에는 시상식 무대에서 상을 받고 있는 조민아의 모습이 담겼다.

그는 “회사로부터 지급받는 DB 고객님들 중 다섯 분의 각 가족 분들을 모두 고객님으로 만나게 되면서 월간 DB 31건을 체결했어요. 덕분에 DB퀸 수상을 하면서 따뜻한 박수를 크게 받아 감사했고, 행복했습니다”라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 많은 분들께 선한 영향력이 되겠습니다”라고 덧붙였다.

한편 조민아는 2002년 쥬얼리로 합류해 활동하다 2005년 탈퇴했으며, 2020년 11월 비연예인 남성과 혼인신고 후 현재는 이혼 후 아들을 양육 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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