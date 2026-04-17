김혜윤 ‘살목지’ 100만 돌파 ‘깜짝 흥행’…주말 박스오피스까지 흥행 계속

사진=쇼박스

영화 ‘살목지’가 개봉 10일 만에 100만 관객을 돌파했다.

17일 배급사 쇼박스에 따르면 ‘살목지’는 개봉 7일 만에 손익분기점 돌파에 이어 개봉 10일째인 이날 100만 관객을 달성했다. 2019년 개봉한 영화 ‘변신’ 이후 호러 장르 가운데 가장 빠른 기록이다. 또한 현재 개봉 중인 경쟁작 ‘프로젝트 헤일메리’보다도 하루 앞선 수치다. 개봉 이후 9일 연속 박스오피스 1위를 굳건히 지키고 있다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘살목지’는 이날 오전 9시 기준 실시간 예매율 22.5%로 1위를 지키고 있어 주말 박스오피스까지 무난히 흥행세를 이어갈 것으로 보인다.

‘살목지’는 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다.



손익분기점 돌파를 기념해 지난 15일 배우들의 귀신 분장 무대인사를 진행하며 화제를 모은 바 있다. 관객 후기에서도 확인되듯 ‘살목지’는 뜨거운 입소문과 함께 N차 관람 행렬까지 이끌어 내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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