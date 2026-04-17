아이유·변우석 해냈다…‘21세기 대군부인’, 디즈니+ 공개 5일만 가장 많이 시청된 韓시리즈

아이유·변우석 주연 드라마 ‘21세기 대군부인’이 디즈니+ 공개 5일 기준 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈로 기록됐다.

17일 디즈니+에 따르면 ‘21세기 대군부인’은 디즈니+ 글로벌 공개 5일 기준 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈에 등극했다. 지난 10일 첫 공개 직후 각종 화제성과 시청 순위를 집계하는 플랫폼에서 상위권을 석권했다. 또한 글로벌 언론과 시청자 호평이 이어지며 폭발적인 인기를 실감하고 있다.

외신과 시청자들은 “K-드라마 팬들의 왕실 로맨스 갈증을 제대로 건드릴 작품”. “아이유와 변우석의 매력적인 케미 덕분에 그들이 함께하는 모든 장면을 간절히 기대하게 만든다”, “한국의 전통적 요소와 현대적 요소를 결합한 의상이 인상적이다”, “한국의 아름다움과 웅장함을 고스란히 담아낸 비주얼” 등 배우들의 케미는 물론이고 작품의 미장센과 비주얼, 그리고 속도감 있는 전개에 호평하고 있다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 곧 공개되는 3∼4회에서는 계약 결혼 발표 이후 성희주와 이안대군의 한층 깊어진 관계를 그려내며 다시 한번 높은 몰입감을 선사할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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