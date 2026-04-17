프로와 동호인이 함께?…당구협회, 스카치 대회 개최

사진=PBA 제공

프로당구 선수들과 동호인이 한 팀이 돼 경기를 펼치는 스카치 대회가 오는 5월에 열린다.

사단법인 프로당구선수협회(회장 황득희)는 “다음달 2일부터 4일까지 고양 킨텍스 PBA 스타디움 및 고양시 일대 당구장에서 ‘2026 프로당구선수협회장배 프로선수와 동호인이 함께하는 전국당구대회’를 개최한다”고 밝혔다.

올해 두 번째 대회를 맞은 이번 대회는 경기도체육육성지원사업으로 선정돼 총상금 4220만원(부상 2000만원 포함) 규모로 열린다. 지난해 열린 첫 대회에서는 최혜미(LPBA∙웰컴저축은행)-남윤형 팀이 결승서 임태수(드림투어)-손부원 팀을 꺾고 초대 우승팀에 오른 바 있다.

방식은 스카치더블(팀 A와 B가 번갈아가며 공격하는 방식)로 진행된다. 참가 자격은 프로당구선수협회에 소속된 프로당구 선수와 일반 당구 동호인이다. 팀을 구성할 때는 성별에 따라 핸디 점수가 달리 적용된다. 남성간 팀을 이룰 경우 30점, 여성 팀 20점, 혼성 팀 26점이다. 이번대회는 팀조합을 확대해 LPBA선수로 구성되는 여성팀이 참가 가능하며 핸디는 여성팀 20점 핸디를 적용 받게 된다.

대회 예선전은 총 3개팀 1개조 리그전으로 경기하고, 64강부터 8강까지는 점수제 토너먼트로 진행된다. 준결승과 결승은 4전 3선승제 세트제로 진행된다. 세트스코어 2:2가 될 경우에는 승부치기로 최종 승패를 가린다.

프로당구선수협회 황득희 회장은 ”지난해 첫 대회가 큰 호응을 얻은 만큼, 올해는 더 많은 선수와 팬들이 함께 즐길 수 있는 축제가 되길 바란다”면서 “프로와 동호인이 함께 호흡하는 이번 대회가 경기도 체육과 전국 당구 문화에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라고 전했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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