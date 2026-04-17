일러스트레이터 반지수, 'K-팝 기획자' 나상천 소설 컬래버

유명 일러스트레이터 반지수가 K-팝 기획자 나상천과 손을 잡았다.

반지수는 오는 22일 출간되는 나상천 작가의 첫 장편소설 '어느 멋진 도망'의 표지 일러스트를 맡으며 또 하나의 베스트셀러 릴레이를 예고했다.

반지수는 베스트셀러 '불편한 편의점' 시리즈와 '어서오세요, 휴남동 서점입니다'의 표지 일러스트로 이름을 알렸다. 이후 가수 폴킴의 유튜브 플레이리스트 애니메이션, 이루마 애니메이션 뮤직비디오 등 다양한 작업에 참여하며 스타 일러스트레이터로 자리매김했다.

베스트셀러를 연이어 탄생시킨 반지수와 나상천의 컬래버레이션에 출판계와 음악계의 관심이 쏠린다.

나상천 작가의 소설 '어느 멋진 도망'은 스페인 산티아고 순례길 800km를 배경으로 각기 다른 사연을 품은 네 인물의 여정을 그렸다.

아내를 잃고 요리사로 새 삶을 시작한 중년 셰프 킴스, 오디션 낙방을 겪은 싱어송라이터 지망생 도로시, 구독자 33만 명 달성이라는 미션에 도전하는 유튜버 로저, 그리고 무거운 비밀을 안고 길 위로 떠난 스물한 살 청년 준상이 주인공이다. 이들은 33일 동안 같은 길을 걸으며 각자 도망쳐 온 상처를 마주하고 치유한다.

작가가 2023년과 2024년 두 차례 산티아고 순례길을 완주하며 얻은 경험을 바탕으로 집필됐다. 길 위에서 만난 인연과 성찰의 순간들이 작품 전반에 녹아 있어 독자들에게 위로와 울림을 전할 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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