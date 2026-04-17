하입프린세스, 데뷔 전 日 ‘라쿠텐 걸즈어워드’ 입성…요요기 무대 선다

신인 힙합 그룹 하입프린세스(H//PE Princess)가 데뷔 전부터 이례적으로 일본 대형 무대에 오른다.

하입프린세스는 오는 18일 일본 도쿄 국립 요요기 제1체육관에서 열리는 ‘라쿠텐 걸즈어워드 2026 스프링/서머(Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER)’에 출연한다.

‘라쿠텐 걸즈어워드’는 2010년부터 매년 봄과 가을, 두 차례 열리는 일본 대표 패션&음악 이벤트다. 톱모델과 인기 아티스트들이 총출동하는 대형 행사로 행사 당일 수만 명의 관객이 현장을 찾고 각종 매체에서도 집중 조명하는 등 현지에서도 높은 화제성을 자랑한다.

하입프린세스는 아직 정식 데뷔 전임에도 일본 대형 무대에 이름을 올리며 글로벌 시장을 향한 잠재력과 높은 관심도를 입증했다. 이번 무대를 통해 일본 팬들에게 첫 무대를 선보이며 존재감을 각인시킬 예정이다.

앞서 하입프린세스는 스쿨 콘셉트의 프로필 이미지를 공개하며 또래 세대의 감성과 자유분방한 매력을 담아낸 비주얼로 주목받았다. Mnet 오디션 프로그램 ‘언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스’를 통해 결성된 이들은 코코, YSY(윤서영), 유주, 도이, 리노, 니코, 수진으로 구성된 7인조 힙합 그룹이다. CJ ENM과 하쿠호도가 공동 설립한 챕터아이(Chapter-I)의 첫 아티스트로 아메바컬쳐가 공동 매니지먼트를 맡았다. 여기에 워너 뮤직 그룹과 글로벌 계약까지 성사되며 한국과 일본을 넘어 글로벌 시장을 겨냥한 차세대 프로젝트다.

이들은 다음달 27일 첫 번째 미니앨범 ‘17.7’을 발매하고 정식 데뷔한다. 데뷔 전부터 국내외를 넘나드는 행보를 이어가고 있는 이들의 데뷔 후가 더욱 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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