‘대세’ 양상국, 친정 ‘개콘’ 뜬다…‘공개재판·언더카바’ 출격

‘대세’ 개그맨 양상국이 친정 '개그콘서트'에 방문한다.

오는 19일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 양상국이 '공개재판'과 '언더카바' 두 코너에 출연한다. 지난 1월 '챗플릭스'에 출연한 지 3개월 만에 다시 한번 고향 방문이다.

'황금기수'로 불리는 KBS 22기 양상국은 과거 '개그콘서트'에서 경상도 사투리로 독보적인 캐릭터를 구축했다. '서울메이트'의 "확 마 궁디를 주 차삐까?", '네가지'의 "마음만은 턱별시다"는 대표적인 유행어로 인기를 끌었다.

최근 그는 지상파 간판 예능에 연달아 출연하며 '김해 왕세자', '경상도 사투리 앰배서더'로 불리며 '제2의 전성기'를 맞고 있다. 양상국은 이번 '공개재판'에 피고로 출석한다. 죄명은 '아직도 사투리 못 고친 죄'다. 검사 박성호와 변호사 박영진이 양상국의 사투리를 어떻게 공격하고 변호할지 기대가 모아진다.

화제의 새 코너 '언더카바'에도 출연한다. 한수찬에게 경상도 사투리의 정수를 전수한다. 양상국이 가르치는 '혼이 담긴 경상도 사투리' 또한 궁금증을 자극한다.

'심곡 파출소'에는 걸그룹 앳하트가 출연한다. 앳하트는 분실물이 있다면서 '심곡 파출소' 문을 두드린다. 진짜 분실물을 찾으러 온 것인지, 아니면 다른 목적이 있는 것인지는 본 방송에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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