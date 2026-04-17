닥터자르트, 크라이오 러버 캠페인 효과로 전년 동기 대비 매출 65% 성장

사진=닥터자르트

글로벌 더마코스메틱 브랜드 닥터자르트가 MZ세대의 소비 특성을 반영해 전개한 ‘크라이오 러버’ 캠페인이 매출 성장을 견인했다고 17일 밝혔다.

브랜드에 따르면 모델 ‘이프아이’ 기용 이후 소셜미디어와 옥외 광고를 전방위적으로 실시한 결과, 2025년 10월 1일부터 2026년 3월 31일까지의 국내 크라이오 러버 매출액은 전년 같은 기간보다 65% 늘어났다.

크라이오 러버 마스크는 즉각적인 피부 온도 저하(-5.7ºC) 효과를 제공하는 모델링 마스크다. 민감 피부 적합 테스트를 완료한 기능성과 더불어 시각적인 포토제닉 요소가 부각되며 북미와 동남아 권역의 뷰티 크리에이터들 사이에서 자발적인 추천 콘텐츠로 확산되는 성과를 거뒀다는 것이 브랜드 측 설명이다.

사용자들 사이에서는 제품의 저자극 성분과 민감 피부 관리 기능에 대한 언급이 증가하는 추세다. 이는 안전한 성분을 선호하는 최근의 소비 트렌드가 브랜드 인식에 영향을 준 결과로 보이며, 단기적 반응을 넘어 브랜드 정체성이 시장 내에 고착화되는 흐름으로 분석된다.

닥터자르트는 이러한 성과를 바탕으로 피부과학 중심의 제품 경쟁력을 지속적으로 제고할 계획이다. 소통 창구를 디지털로 집중화하여 제품의 기능성 홍보를 넘어 피부 고민을 근본적으로 해결하는 솔루션 위주의 메시지를 전파할 방침이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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