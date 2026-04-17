나음케어 팰릭(PAALIK), ‘2026 스카이런’서 前 육상 국가대표 장호준 전문 테이핑 클래스 제공

스포츠 테이핑 전문 브랜드 ‘팰릭(PAALIK)’이 ‘2026 롯데월드타워 스카이런’ 현장에서 전 국가대표 선수의 노하우를 담은 ‘팰릭 테이핑 클래스’을 열고 참가자들의 한계 도전을 지원한다고 밝혔다.

‘자신 있는 움직임, 두려움은 없다(NO FEAR, MOVE CONFIDENTLY)’라는 브랜드 철학 아래 운영되는 팰릭 부스에서는 이번 대회 기간 前 육상 국가대표 장호준 큐레이터의 테이핑 세션이 진행된다. 장호준 큐레이터는 수직 마라톤의 특성을 고려해 무릎과 발목 등 주요 관절을 보호하는 ‘팰릭 전문 테이핑법’을 전수한다. 또한 완주 후 근육 통증을 완화할 수 있는 ‘러닝 리커버리 방법’을 직접 시연하며 러너들의 궁금증을 해소해 줄 예정이다.

현장에서는 팰릭의 테이핑 서비스뿐만 아니라 스포츠 리커버리 플랫폼 ‘스포플’의 통합 리커버리 솔루션도 함께 만나볼 수 있다. 참가자들은 팰릭 테이핑과 함께 참가자 전원에게 지급되는 ‘잠스트 JK-BAND’를 활용해 무릎을 이중으로 보호할 수 있으며, 138만 유튜버 ‘흥둥이와 세라밴드 CLX밴드를 활용한 체계적인 리커버리 프로그램도 경험할 수 있다.

이 밖에도 팰릭 부스 방문객이 스포플 회원으로 가입할 경우, 룰렛 이벤트를 통해 스포플 포인트와 잠스트 짐색 등 풍성한 경품을 제공한다. 이벤트 참여자 전원에게는 팰릭 할인 쿠폰이 증정된다.

나음케어는 팰릭을 비록해 잠스트, 빅터, 하빈져, 세라밴드, 트라택 등 유수의 글로벌 브랜드를 국내에 독점 유통하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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