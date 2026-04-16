강소라 “채소를 밥처럼”…20kg 감량 식단 비결 솔직 고백

배우 강소라가 철저한 자기관리와 몸매 유지 비결을 솔직하게 털어놨다. 사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

배우 강소라가 철저한 자기관리와 몸매 유지 비결을 솔직하게 털어놨다.

16일 공개된 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 강소라가 게스트로 출연해 식단 관리와 체중 유지 비법을 전했다.

이날 영상에서 강소라는 조현아와 함께 결혼 생활부터 식단 관리, 취미 등 다양한 이야기를 나눴다. 그는 평소 면 요리는 피하고 양배추, 브로콜리 등 채소 위주의 식사를 한다며 “채소를 밥처럼 먹는다”고 밝혔다.

사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

이어 “예전에는 하루면 회복됐지만 지금은 체중을 되돌리는 데 2주 정도 걸린다”며 꾸준한 관리의 중요성을 강조했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’

강소라는 “밥 대신 브로콜리에다 된장찌개도 먹는다”며 “대신 브로콜리를 사발에 먹는다”고 설명했다. 또한 포만감을 오래 유지하기 위해 생채소보다 데치거나 찐 채소를 섭취한다고 덧붙였다.

관리 비결에 대해서는 “결국 시간과 비용이 필요하다”며 “피부과 관리부터 운동, 홈케어까지 꾸준히 병행하고 있다”고 솔직하게 말했다.

한편 강소라는 2020년 10살 연상의 한의사와 결혼해 두 딸을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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