월드컵 나설 태극전사 다음 달 16일 발표…美솔트레이크시티서 사전캠프 예정

사진=대한축구협회 제공

한국 축구대표팀이 월드컵을 향한 구체적인 로드맵을 확정했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 월드컵 조별리그 베이스캠프 장소인 멕시코 과달라하라로 이동하기에 앞서 미국 솔트레이크시티에서 약 2주간 사전캠프를 진행한다. 훈련장과 웨이트 트레이닝 시설 등은 미국 메이저리그 사커(MLS) 레알솔트레이크 구단 및 유타 대학 시설을 활용할 계획이다.

대한축구협회는 조별리그 경기와 베이스캠프가 열리는 지역의 기후 조건, 고지대 적응 필요성 등을 종합적으로 고려해 사전캠프지를 선정했다. 이를 위해 다양한 후보지를 직접 방문해 실사를 진행하고, 스포츠 과학 및 환경 적응 관련 전문가들의 의견을 청취하는 과정을 거쳤다.

솔트레이크시티 훈련장은 해발 약 1,460m 고지대에 위치해 있다. 기온과 습도 등 기후 조건이 베이스캠프 장소이자 조별리그 1, 2차전 경기장이 위치한 해발 1,500m 고지대 과달라하라와 유사하다. 또한 한국과의 시차도 이 기간 미국의 서머타임 적용을 감안할 경우 15시간으로 동일하다. 이에 따라 대표팀이 단계적으로 현지 환경에 적응하기에 최적의 장소로 평가됐다.

사진=대한축구협회 제공

대표팀은 미국 출국에 앞서 5월 16일 최종 명단을 발표할 예정이다. 홍 감독을 포함한 1차 본진은 5월18일 미국으로 출국한다. 월드컵 대표팀에 최종 승선한 선수들은 각각의 리그 일정에 따라 순차적으로 미국 솔트레이크시티로 집결한다. 대표팀은 사전 캠프 기간 동안 두 차례 평가전을 통해 조직력을 가다듬고 본선을 대비한 실전 감각을 끌어올릴 계획이다. 구체적인 평가전 상대와 일정은 추후 안내 예정이다.

대표팀은 월드컵 본선에서 홈팀 멕시코와 A조에 배정받았다. 사전캠프에서의 훈련을 마무리한 후 조별리그 첫 경기 6일 전인 6월5일 멕시코 과달라하라의 베이스캠프로 이동해 현지적응에 나선다.

◆남자국가대표팀 월드컵 대비 향후 일정 (한국 시간 기준)

- 5.16 최종명단 발표

- 5.18 1차 본진 미국으로 출국 (선수들 리그 일정에 따라 순차 합류)

- 2차례 평가전 진행 @솔트레이크시티 예정

- 6.5 멕시코 과달라하라로 이동

- 6.12 WC 조별리그 1차전 vs. 체코

- 6.19 WC 조별리그 2차전 vs. 멕시코

- 6.25 WC 조별리그 3차전 vs. 남아공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]