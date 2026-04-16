KT&G, 진천 잎담배 농가서 모종 이식 봉사… 20년째 상생 활동

KT&G가 일손 부족을 겪는 잎담배 농가 지원에 나섰다.
KT&G는 지난 15일 충북 진천군의 잎담배 농가에서 모종 이식 봉사활동을 진행했다고 밝혔다. 이날 현장에는 김종오 KT&G 김천공장장을 비롯한 임직원 봉사단 30여명이 참여했다.
봉사단은 진천읍의 한 농가를 찾아 약 1만3000㎡ 규모 농지에 잎담배 모종 약 2만4000주를 심는 작업을 도왔다. 잎담배는 육묘시설에서 키운 모종을 밭으로 옮겨 심는 방식으로 재배되며, 이식 작업은 대부분 수작업으로 이뤄져 많은 인력이 필요하다.
KT&G는 2007년부터 잎담배 농가를 대상으로 봉사활동을 이어오고 있다. 모종 이식뿐 아니라 여름철 수확 작업 지원도 병행하며 농가 일손을 돕고 있다.
김종오 KT&G 김천공장장은 “농가와의 상생을 위해 장기간 봉사활동을 이어오고 있다”며 “농촌 인구 감소와 고령화로 인력 확보에 어려움을 겪는 농가를 위한 지원을 계속해 나가겠다”고 말했다.
KT&G는 이와 함께 잎담배 경작인 복지 지원 사업도 진행 중이다. 2013년부터 건강검진 비용과 자녀 학자금 등을 지원해왔다. 지난해 7월에는 관련 지원금 4억원을 전달했다. 회사 측에 따르면 현재까지 누적 수혜 인원은 15800명이다.
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