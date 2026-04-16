“이렇게 분위기 있었나”…손나은, 발레코어 룩으로 드러낸 반전 매력 [스타★샷]

사진 = 손나은 SNS 계정

배우 손나은이 청순하면서도 우아한 분위기를 자아내며 근황을 전했다.

손나은은 16일 자신의 SNS에 별다른 살명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 손나은 SNS 계정

사진 = 손나은 SNS 계정

사진 = 손나은 SNS 계정

공개된 사진 속 손나은은핑크 톤의 슬림한 상의에 루즈한 스웻팬츠를 매치해 편안하면서도 감각적인 스타일을 완성했다. 상체 라인을 은은하게 드러내는 상의와 여유 있는 하의가 조화를 이루며 자연스러운 실루엣을 연출했다.

여기에 발레리나 슈즈와 레그워머를 더해 포인트를 살렸다. 전체적으로 부드러운 색감으로 통일된 스타일링은 발레코어 특유의 로맨틱한 무드를 강조하며 눈길을 끌었다.

한편 손나은은 2022년 그룹 에이핑크를 떠난 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 지난 3월 10일 종영한 MBC에브리원 예능프로그램 ‘호텔 도깨비’에 출연했으며, SBS 새 금토드라마 ‘김부장’ 공개를 앞두고 있다. ‘김부장’은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장(소지섭)이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내는 이야기를 그린 작품이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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