김민규·선우정아·소울스케이프 합류… 아팝페 2026 최종 라인업 확정

파라다이스시티가 개최하는 ‘아시안 팝 페스티벌 2026’의 최종 라인업이 공개됐다. 서울과 도쿄, 타이베이, 자카르타 등 아시아 주요 도시의 음악이 한 무대에 오르면서, 영종도가 아시아 음악 교류의 장으로 주목받고 있다.

파라다이스문화재단은 최근 아시안 팝 페스티벌 2026 최종 출연진을 발표했다. 이번 라인업에는 김민규, DJ 소울스케이프, 선우정아 등이 추가됐다.

앞서 1·2차 라인업에서는 김창완밴드, 오누키 타에코, 노이즈가든 등이 이름을 올리며 밴드 사운드와 시티팝 색채를 드러냈다. 최종 라인업에는 전자음악과 힙합, 서정적 싱어송라이터 계열 아티스트들이 더해지며 장르 스펙트럼을 넓혔다.

김민규는 델리스파이스와 스위트피 활동으로 잘 알려진 한국 모던록 뮤지션이다. 델리스파이스의 대표곡 ‘고백’이 수록된 앨범 ‘에스프레소(Espresso)’는 2004년 제1회 한국대중음악상에서 최우수 록 음반상을 받았다. 현재는 원맨 프로젝트 밴드 스위트피를 중심으로 활동을 이어가고 있다.

DJ 소울스케이프도 무대에 오른다. 그는 한국의 소울과 펑크, 재즈 유산을 힙합과 일렉트로닉 사운드로 풀어낸 1세대 힙합 DJ로 평가받는다. 데뷔 앨범 ‘180g beats’는 한국 대중음악 100대 명반에 선정된 바 있다.

선우정아도 최종 라인업에 포함됐다. 선우정아는 장르를 넘나드는 싱어송라이터로, 2014년 한국대중음악상에서 ‘올해의 음악인’과 ‘최우수 팝 음반’ 부문을 수상했다.

클럽 크로마에서 열리는 미드나잇 무대에는 DJ와 퍼포먼스 중심 아티스트들이 출연한다. 장기하와 얼굴들 출신의 DJ 하세가와 요헤이, 선셋 롤러코스터 멤버 하오 팅 황의 솔로 프로젝트 ‘색스머신’, 바밍타이거 멤버 머드 더 스튜던트, 일본 힙합 아티스트 키드 프레시노 등이 이름을 올렸다.

밴드 라인업도 눈에 띈다. 부산을 기반으로 활동해온 세이수미를 비롯해 하이파이 유니콘, 미국 인디록 밴드 디어후프, 타이베이 인디신을 대표하는 선셋 롤러코스터 등이 무대에 오른다.

앞서 공개된 출연진까지 포함하면 김창완밴드, 오누키 타에코, 노이즈가든, 피치트리라스칼스, 우희준, 라쿠나, 추다혜차지스 등 기성 뮤지션과 신진 아티스트가 함께하는 구성이 완성됐다.

‘아시안 팝 페스티벌 2026’ 티켓은 현재 NOL 티켓에서 예매할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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