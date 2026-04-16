센트럴팜, 메리루스 베스트셀러 ‘모닝 액상 멀티비타민’ 450ml 소용량 출시

​사진: 센트럴팜

프리미엄 액상 영양제 브랜드 ‘메리루스’가 대표 제품인 모닝 액상 멀티비타민과 나이트타임 액상 멀티미네랄의 450mL 소용량 제품을 새롭게 선보였다고 16일 밝혔다.

국내 공식 수입사 센트럴팜에 따르면 이번에 출시된 450mL 제품은 기존 대용량 제품 대비 보관과 휴대 편의성을 높이고 처음 액상 영양제를 접하는 소비자도 부담 없이 이용할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

새롭게 출시된 450mL 제품은 성인 기준 약 15일분, 11세 이하 어린이 기준 약 1개월분 섭취가 가능한 용량으로 설계됐다. 특히 가족 구성원별 섭취량 차이를 고려해 활용 기간을 조절할 수 있어, 가정 내 다양한 연령대가 함께 사용할 수 있다.

모닝 액상 멀티비타민은 비오틴 등 비타민B군을 중심으로 영양 보충을 돕는 제품이며 나이트타임 액상 멀티미네랄은 마그네슘 등 미네랄을 중심으로 하루 마무리 시 필요한 영양 보충을 고려해 설계됐다. 액상 형태로 제조돼 정제나 캡슐 섭취가 어려운 소비자도 간편하게 섭취할 수 있으며, 섭취 편의성을 고려한 제품이다.

최근 건강기능식품 시장에서는 연령대별·라이프스타일별 맞춤형 영양 관리에 대한 관심이 높아지면서, 하루 시간대에 맞춰 영양소를 나누어 섭취하는 ‘데이&나이트 영양 관리’ 콘셉트 제품에 대한 수요도 증가하는 추세다. 이러한 흐름 속에서 액상 형태의 멀티비타민·멀티미네랄 제품은 복용 편의성과 섭취 순응도 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있다고 업체 측은 전했다.

센트럴팜 이종욱 사업총괄본부장은 “기존 대용량 제품은 장기간 꾸준한 섭취를 원하는 소비자에게 적합했다면, 이번 450ml 소용량 제품은 처음 액상 영양제를 접하는 소비자나 가족 단위로 다양한 연령대가 함께 사용하기에 보다 실용적인 선택지가 될 것”이라며 “앞으로도 소비자 라이프스타일에 맞춘 다양한 용량과 제품 구성을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 센트럴팜은 해외 건강 브랜드 ‘메리루스’, ‘가든오브라이프’, ‘노르딕 내추럴스’ 등의 국내 공식 수입·유통을 담당하고 있으며, 소비자 접근성과 제품 선택 폭 확대를 위한 제품 라인업 다변화를 추진하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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