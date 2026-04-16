[오늘의 연예 Pick] ‘SNS 소신’ 김동완 “훈육 사라진 현장 위태롭다” 일침 → 제니 영향력, 타임도 인정

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◆ ‘SNS 소신’ 김동완, 이번엔 교권 보호? “훈육 사라진 현장 위태롭다” 일침

출처=김동완 스레드

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 코미디언 이수지의 유치원 교사 패러디 콘텐츠를 둘러싼 논쟁에 대해 교권 보호에 대한 소신을 밝혔다.

김동완은 지난 15일 자신의 SNS를 통해 “이수지의 유치원 교사 콘텐츠는 교육자를 존중하지 않으면서 좋은 교육을 기대하는 우리 사회의 모순을 있는 그대로 드러낸 것뿐일지도 모른다”고 운을 뗐다. 이어 해당 콘텐츠가 많은 이들의 심기를 건드린 상황을 언급하며 “훈육이라는 단어 자체가 점점 조심스러워지고 교육 현장은 위축되어 왔다”고 지적했다.

그는 현재 교육 현장의 변화에 대해 깊은 우려를 표하며 “운동회, 소풍, 수학여행 같은 작은 사회 경험들이 사라지거나 축소되는 흐름 속에서 아이들이 배워야 할 관계와 충돌은 외려 밖으로 밀려나고 있다”고 주장했다.

마지막으로 그는 “교육자의 권위를 지켜주지 않는 이상 필요한 교육과 교육자는 점차 사라질지도 모른다”고 덧붙이며 교권 확립의 필요성을 거듭 강조했다.

앞서 이수지는 최근 유치원 교사가 처한 열악한 현실을 풍자하는 콘텐츠를 선보여 화제를 모았다. 이후 온라인상에서는 현직 및 전직 교사들의 경험담이 쏟아지며 공감과 비판이 뒤섞인 치열한 논쟁이 이어지고 있다.

◆ ‘아리랑’만 있나 ‘한도초과’도 있다…코첼라 찢은 ‘대성 효과’

빅뱅 대성이 트로트로 미국 코첼라를 접수했다.

그룹 빅뱅은 지난 13일 미국 캘리포니아 인디오에서 열린 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)을 뜨겁게 달궜다.

특히 솔로 무대로 트로트를 선곡한 대성의 무대가 화제였다.‘한도초과’에 이어 히트곡 ‘날 봐, 귀순’까지 반전의 선곡은 현장 관객에게도, 온라인 중계로 공연을 지켜보던 팬들에게도 즐거운 충격으로 다가왔다.

한글로 쓰여진 대성의 시그니처 인사법인 “안녕하세요 대성입니다∼!”가 전광판을 채웠고 관객들은 중독성 강한 후렴구 가사를 떼창하며 열광했다.

앞선 빅뱅 히트곡 메들리도 공연장을 열광의 도가니로 만들었다. 지드래곤, 태양, 대성 3인조로 재편된 빅뱅 완전체는 지난 20년간 배출했던 히트곡들을 총망라했다. 뱅뱅뱅, 판타스틱 베이비, 맨정신 메들리에 이어 거짓말 등의 히트곡은 K-팝의 원조 빅뱅의 진가를 확인시키기에 충분했다. 빅뱅은 오는 20일 열리는 코첼라 무대에 또 한 번 올라 존재감을 드러낼 예정이다.

◆ 제니 영향력, 타임도 인정...'세계에서 가장 영향력 있는 100인' 선정

그룹 블랙핑크 멤버이자 솔로가수로 활동하고 있는 제니(JENNIE)가 세계적인 영향력을 입증했다.

지난 15일(현지시간) 세계 최대 규모의 미국 시사주간지 TIME이 공식 홈페이지를 통해 발표한 ‘2026 THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD’(2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인) 리스트에 제니가 이름을 올렸다.

‘TIME 100’은 전 세계에서 가장 영향력 있는 인물들의 영향력, 혁신성, 성취를 기리는 리스트다. 올해 리스트에 K-팝 아티스트 중 유일하게 제니가 이름을 올리며 독보적인 음악성과 영향력을 겸비한 글로벌 솔로 아티스트로서의 위상을 공고히 했다.

제니는 앞서 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘Ruby’(루비)로 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)의 ‘The 100 Best Albums of 2025’(2025년 최고의 앨범 100장)에 선정된 데 이어 포브스코리아가 선정한 ‘2025년 올해의 한국 아이돌’(KOREAN IDOLS OF THE YEAR 2025) 1위를 차지하는 등 글로벌 음악 시장에서 압도적인 성과를 이어가고 있다.

또한, 제니는 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 ‘Dracula (JENNIE Remix)’로 빌보드 ‘핫 100’(HOT 100) 차트에서 역주행하며 자체 최고 순위인 17위를 기록했고, K-팝 여성 솔로 아티스트 최초로 빌보드 ‘핫 댄스/일렉트로닉 송’(Hot Dance/Electronic Songs) 차트 1위에 오르는 대기록을 세웠다.

이 기세를 이어 제니는 ‘Dracula (JENNIE Remix)’로 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 ‘2026 아메리칸 뮤직 어워드’(2026 American Music Awards)에 ‘송 오브 더 서머’(Song of the Summer) 부문 후보로 지명되는 등 글로벌 영향력을 제대로 보여줬다. 제니가 이름을 올린 ‘2026 TIME 100’은 오는 27일 자 호에 실린다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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