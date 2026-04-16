태민 “별빛 같은 무대”…코첼라 소감 전했다

미국 FOX11 '굿데이 LA' 출연한 태민. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 태민이 미국 방송에 출연해 코첼라 무대 소감과 향후 공연 계획을 전하며 글로벌 활동에 대한 기대감을 높였다.

태민은 지난 15일(현지시간) 생방송으로 진행된 미국 FOX11 엔터테인먼트 프로그램 ‘굿데이 LA’에 출연했다. 이날 진행자는 태민을 “코첼라 역사상 한국 남성 솔로 아티스트 최초로 무대에 오른 주인공”이라고 소개했다.

태민은 코첼라 무대에 대해 “상징적인 페스티벌에서 공연할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “오랫동안 꿈꿔온 무대였던 만큼 그 꿈이 현실이 돼 감격스러웠다”고 소감을 전했다. 특히 공연 중 관객들이 휴대폰 플래시를 켠 장면을 언급하며 “우주 속 별처럼 반짝이는 풍경이 너무 아름다워 행복했다”고 감격했다.

태민은 무대에서 신곡 6곡을 처음 공개했다. 이에 대해 “기존 방식에서 벗어나 새로운 형태로 음악을 선보일 수 있어 신선하고 즐거운 경험이었다”고 설명했다.

오는 18일 예정된 코첼라 2차 공연에 대한 기대감도 드러냈다. 태민은 “무대 경험을 바탕으로 부족한 부분을 보완해 더 완성도 높은 퍼포먼스를 보여드릴 것”이라며 “의상에도 변화를 줄 예정인데 약간의 노출이 있는 스타일이 될 것”이라고 귀띔해 현장의 관심을 모았다.

또한 최근 그래미 뮤지엄에 자신의 무대 의상과 소품이 전시된 것에 대해 “동경하던 마이클 잭슨 전시 옆에 내 작품이 놓인 걸 보고 ‘성공한 팬’이 된 기분이었다”며 감격을 전했다. 그는 가장 좋아하는 마이클 잭슨 곡으로 ‘스무스 크리미널(Smooth Criminal)’을 꼽기도 했다.

태민은 “대형 페스티벌이 처음이라 긴장도 컸지만, 오히려 신인의 마음으로 무대에 임할 수 있었다”며 이번 공연의 의미를 강조했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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