고광헌 방미심위 위원장 취임…“정상화·독립성 회복”

고광헌 초대 방송미디어통신심의위원회(방미심위) 위원장 = 뉴시스

고광헌 초대 방송미디어통신심의위원회 위원장이 16일 취임하며 흔들린 체계의 정상화와 심의 독립성 회복을 전면에 내세웠다.

고 위원장은 이날 서울 목동 방송회관에서 열린 취임식에서 “위원회는 지금 중요한 전환점에 서 있다”며 “그간 심의 공백이 이어졌고 공정성과 독립성에 대한 사회적 신뢰도 크게 흔들렸다”고 진단했다.

이어 “방미심위는 권력을 위한 기관이 아니라 법과 규범, 국민에 대한 책임에 기반해 판단하는 독립기구여야 한다”며 정치적·시장적 압력으로부터 자유로운 운영을 강조했다.

그는 주요 과제로 위원회 정상화 및 신뢰 회복, 심의 원칙과 독립성 확립, 조직 안정화와 인사 혁신, 기술 환경 변화 대응 등을 제시했다. 특히 “정상화는 과거에 대한 성찰과 반성에서 출발해야 한다”며 기존 문제를 객관적으로 점검하겠다는 뜻을 밝혔다.

또한 “심의는 정치적 입장이 아닌 법과 규정에 따라 이뤄져야 한다”며 외압 배제를 강조하고, 심의 과정의 독립성과 결과의 투명한 공개를 약속했다. 인사와 관련해서도 “부당한 관행을 바로잡고 공정한 기준을 확립하겠다”며 조직 내 소통과 전문성 강화를 추진하겠다고 밝혔다.

기술 변화 대응과 관련해서는 딥페이크 성 착취물, 불법 도박·마약 유통 등 온라인 불법 정보 확산 문제를 언급하며 “전자 심의를 확대하고 인공지능(AI)을 활용한 탐지·분석·차단 체계를 구축하겠다”고 말했다.

고 위원장은 “정치적 논란이 아닌 공정한 심의 결과로 평가받는 위원회를 만들겠다”며 “원칙에 기반한 운영을 통해 신뢰를 회복하겠다”고 강조했다.

언론인 출신인 고 위원장은 한겨레신문과 서울신문 대표이사를 지냈으며, 한국신문협회 이사와 한국디지털뉴스협회 회장 등을 역임했다. 지난해 12월 대통령 추천으로 위원에 위촉된 뒤 지난달 첫 전체회의에서 위원장 후보로 선출됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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