SK매직, 신규 정수기 광고 모델로 배우 변우석 선정...18일 광고 온에어

사진=SK매직

건강 및 웰니스 플랫폼 브랜드 SK매직이 신규 정수기 광고 모델로 배우 변우석을 발탁하고, 오는 18일 신규 광고를 공개한다고 16일 밝혔다.

브랜드에 따르면 배우 변우석은 드라마 '선재 업고 튀어'를 통해 대세 반열에 오른 데 이어, 현재 방영 중인 '21세기 대군부인'에서 왕의 차남 이안대군 역을 맡아 활약하고 있다. 해당 드라마는 방송 2회 만에 시청률 9.5%를 기록하며 동시간대 1위에 오르는 등 높은 화제성을 보이고 있다.

이번 광고는 "난 하나로 만족하지 않아"라는 카피를 통해 변우석의 다층적인 매력을 담아냈다. 이는 미네랄 워터와 퓨어 워터를 동시에 제공하는 신개념 정수기 투워터의 콘셉트와 조화를 이룬다.

아울러 'Water is Magic'이라는 슬로건을 통해 물이 건강과 웰니스 라이프스타일의 핵심 요소임을 강조했다. 신규 광고는 18일부터 TV와 OTT, 유튜브, SNS를 비롯해 버스 및 엘리베이터 광고 등 온·오프라인 전 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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