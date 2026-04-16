트와이스, 美 3대 음악 시상식 올랐다…K-팝 대표 그룹 입증

트와이스가 아메리칸 뮤직 어워즈(American Music Awards, 이하 AMA) 수상 후보에 이름을 올리며 넘버원 K-팝 그룹임을 다시금 증명했따.

AMA가 지난 14일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 후보 명단에 따르면, 트와이스는 '베스트 여성 K팝 아티스트'(Best Female K-Pop Artist) 부문에 노미네이트됐다.

AMA는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국의 3대 음악 시상식으로 손꼽힌다. 앞서 2022년 '페이보릿 K팝 아티스트'(Favorite K-Pop Artist) 부문 후보로 선정된 바 있는 트와이스가 해당 시상식에서 통산 두 번째 노미네이트에 올랐다.

최근 트와이스는 여섯 번째 월드투어 < THIS IS FOR >(디스 이즈 포) 일환 북미 투어를 성황리 전개하고 있다. 올해 북미 19개 도시에서 33회 공연을 열었고 팬들의 열렬한 반응 속 현지 막강 파워를 재입증했다.

이들은 오는 17일과 18일 양일간 오스틴 무디 센터에서 북미 투어의 피날레를 맞이한다. 이어 4월 25일과 26일, 28일 '해외 아티스트 최초' 일본 도쿄 국립경기장에 단독 입성해 360도 전 좌석 개방 공연을 펼치고 약 24만 초대형 관중과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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