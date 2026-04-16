꽃가루에 코가 맹맹…세척·습도 조절로 점막 지켜야

# 계절이 바뀌는 건 코가 먼저 감지한다. 단순한 코막힘을 넘어 심한 날에는 눈 가려움까지 동반되고 밤에는 증상이 심해져 숙면을 취하기도 어렵다.

박흥우. 서울대병원 교수

봄철, 알레르기 비염 환자들의 불편이 커지는 시기다. 이 시기 날씨가 풀리면서 꽃가루, 미세먼지, 황사 같은 자극 물질이 늘어나기 때문이다. 봄은 일교차가 큰 데다 대기 오염 요인까지 겹쳐 호흡기가 민감해지기 쉬운 계절이다. 박흥우 서울대병원 알레르기면역내과 교수의 설명을 바탕으로 알레르기 비염의 치료와 관리법을 짚어봤다.



-알레르기 비염은 어떤 질환인가.



“이는 특정 알레르겐에 대한 코점막의 면역반응(과민반응)으로 발생한다. 대표 증상은 ▲연속적인 재채기 ▲맑은 콧물 ▲코막힘 등이다. 방치할 경우 결막염, 중이염, 부비동염, 인후두염 등의 합병증으로 이어질 수 있어 주의해야 한다. 계절과 무관하게 일 년 내내 증상이 나타나는 알레르기 비염은 집먼지진드기나 동물의 털이 주요 원인 알레르겐이다. 반면 봄·가을과 같이 환절기에만 증상이 나타나는 알레르기 비염은 꽃가루가 주요 원인이다. 이뿐 아니라 급격한 온도 변화가 증상 유발의 원인이 되기도 한다.”



-진단은 어떤 방식으로 내리나.



“환자의 증상과 생활환경을 자세히 파악하는 것에서 시작된다. 환자의 나이, 직업, 증상의 종류 및 정도는 물론 주거 환경·유발 요인·합병증 여부 등을 종합적으로 체크해야 한다. 가족 중에 알레르기 환자가 있거나 소아기부터 증상이 시작된 경우, 혹은 특정 계절이나 생활환경의 변화에 따라 증상이 반복된다면 알레르기 비염을 의심해 볼 수 있다.



환자에 따라 비내시경 검사, 단순 부비동 엑스레이 검사, 알레르겐 특이 면역글로불린E(lgE) 확인을 위한 알레르겐 피부단자 검사 등을 병행해 코점막의 상태와 원인 물질을 정밀하게 확인하기도 한다.”



-알레르기 비염과 감기는 어떤 차이가 있나.

“알레르기 비염은 감기와 증상이 비슷해 혼동하기 쉽지만 원인과 경과에는 분명한 차이가 있다. 바이러스 감염으로 생기는 감기는 보통 발열과 몸살, 두통 같은 전신 증상을 동반하고 1~2주 안에 호전되는 경우가 많다. 반면 알레르기 비염은 열이 없고 맑은 콧물, 재채기, 코막힘 같은 증상이 1~2개월 이상 길게 이어질 수 있다. 발열이나 몸살 없이 비염 증상이 장기간 지속된다면 감기보다 알레르기 비염 가능성을 먼저 의심해 정확한 진단을 받아보는 것이 필요하다.”



-증상에 따라 치료를 달리할 수 있나.



“발병 후 약 20% 정도는 사춘기나 성인기에 접어들며 자연스럽게 사라지기도 한다. 그러나 장기간 지속되는 만성 비염 환자에서는 중이염, 비용종, 만성부비동염, 후각 소실 등을 초래할 수 있으니 적절한 증상 예방과 치료가 필수다. 알레르기 비염 치료는 크게 ▲원인 물질 노출을 줄이는 ‘회피요법’ ▲증상을 완화하는 ‘약물요법’ ▲원인 자체에 대한 반응을 바꾸는 ‘면역요법’으로 구분된다. 가장 기본은 알레르겐 회피지만, 일상에서 원인 물질을 완전히 차단하기는 쉽지 않아 약물치료를 병행하며 증상을 조절하는 경우가 많다.



약물요법은 증상의 정도와 양상에 따라 단계적으로 적용된다. 가장 효과적인 치료로는 비강 내 분무용 스테로이드가 꼽힌다. 코 안에 직접 사용하는 방식으로 전신 흡수량이 적어 부작용 우려가 상대적으로 낮은 편이다. 여기에 환자 상태에 따라 경구용 또는 비강 분무형 항히스타민제, 점막 수축제 등을 함께 사용할 수 있다.



최근에는 염증을 일으키는 특정 물질만 선택적으로 차단하는 생물학적 제제가 중증 비용종 환자나 후각 저하를 동반한 환자에서 증상 개선에 도움을 주는 치료법으로 주목받고 있다. 보다 근본적인 치료를 원할 경우 면역요법도 고려할 수 있다.



면역요법은 원인 알레르겐을 아주 적은 양부터 투여한 뒤 점차 용량을 늘려 몸이 해당 물질에 적응하도록 유도하는 방식이다. 보통 설하 또는 피하 방식으로 3년 이상 지속해야 하며 알레르겐에 대한 면역 관용을 형성하는 데 목적이 있다.”



-생활습관은 어떻게 관리해야 하나.



“치료와 함께 중요한 것은 일상에서 원인 알레르겐 노출을 줄이는 생활관리다. 먼지와 급격한 온도 변화, 담배 연기, 매연처럼 코점막을 자극하는 환경은 최대한 피해야 한다. 특히 꽃가루가 많이 날리거나 황사가 심한 날에는 외출을 자제하는 것이 한 방법이다. 외출이 불가피할 경우 마스크를 착용하고 귀가 뒤에는 세수와 양치를 통해 몸에 묻은 오염 물질을 바로 씻어내는 습관을 기른다.”

-실내에서 지켜야 할 수칙이 있다면.



“코점막이 민감해지지 않도록 주의해야 한다. 여름철 냉방기 사용이나 겨울철 난방으로 실내외 온도 차가 크게 벌어지면 증상이 악화할 수 있어 적정 실내 온도를 유지하는 게 바람직하다. 코점막이 마르면 외부 자극을 막아내는 기능도 떨어질 수 있어 습도 관리 역시 중요하다. 외출 뒤에는 코점막에 남아 있는 이물질과 알레르겐을 줄이기 위해 생리식염수로 코안을 부드럽게 세척하는 것도 증상 완화와 예방에 도움이 된다.”



-환자들에게 제언해달라.



“각종 매체와 모바일 애플리케이션을 통해 대기 오염 물질, 꽃가루 농도, 기상 변화 등의 정보를 적절히 활용하면 알레르기 비염 증상 악화를 예방하는 데 도움이 될 수 있다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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